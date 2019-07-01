На ГОК «Денисовский» произошел пожар

Сегодня днем произошло возгорание ленточного конвейера на горно-обогатительном комбинате «Денисовский» Нерюнгринского района.

Сегодня днем, 1 июля, в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на горно-обогатительном комбинате «Денисовский» Нерюнгринского района произошло возгорание ленточного конвейера.

По данным диспетчера участка «Денисовская», работа шахты не останавливалась, на смене работает 124 человека. Возгорание произошло в отдельно стоящем здании ГОКа.

Все люди эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Всего на ликвидацию пожара привлечено: 38 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек личного состава и 8 единиц техники.