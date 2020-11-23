На ГОК «Денисовский» произошел пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 ноября 2020 г. в 08.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Просторная в мкр.Марха в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения шел дым из дома. В результате пожара огнем повреждена стена в пристроенном гараже на площади 15 кв.м. Причина пожара, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Спасен частный дом и гараж.

22 ноября 2020 г. в 09.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в двухэтажном строении на улице Коммунистическая в п.Усть-Нера Оймяконского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через две минуты, из-под кровли здания шел густой дым. В результате пожара огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие на площади 100 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливается.

22 ноября 2020 г. в 15.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Молоткова в с.Усун-Кюель Сунтарского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения из гаража шел густой дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 2 кв.м. Спасен гараж и 2 единицы техники. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливается.

22 ноября 2020 г. в 18.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит вагончик в мкр.Солнечный в г.Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения вагончик горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден вагончик внутри по всей площади на 24 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

22 ноября 2020 г. в 19.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в электроподстанции ГОК «Денисовский» в Нерюнгринском районе. На момент прибытия первого пожарного подразделения из распределительного устройства шел дым. В результате пожара огнем повреждены электропровода на площади 30 п.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электрооборудования. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

22 ноября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора в городской свалке г.Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел мусор открытым огнем. Произошло горение мусора на общей площади 560 кв.м. Причина и виновное лицо устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!