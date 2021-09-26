На главу Усть-Неры возбуждено 6 уголовных дел — СМИ

21 сентября глава Усть-Неры Александр РОДАНИЧ отстранен от должности в связи с предварительным уголовным расследованием. Такое решение принял Оймяконский районный суд, сообщает Sakhaday.

В этом году в его отношении возбуждено шесть уголовных дел: по факту незаконной оплаты за невыполненные работы, по признакам преступления, предусмотренном ст.289 УК, ч.3, ст.160, 169 УК, и ч.1 286 УК РФ.

В материалах дела сообщается, что он подозревается в том, что являясь главой, умышленно, зная, что подрядчиком МБУ «Управление по развитию инфраструктуры поселка Усть-Нера» не произведены ремонтные работы, дал указание подчиненным произвести полную оплату по вышеуказанным контрактам, как если бы работа была выполнена качественно в срок и в полном объеме. Сумма выплаты составила 7,6 млн рублей.

Также он подозревается в возможном покровительстве одному предприятию. Следствие считает, что он представлял интересы предприятия, и даже умышленно участвовал в управлении указанной организацией лично, вопреки запрету законом. «Так, при выполнении работ фактическое руководство осуществлялось Роданичем», — указано в материалах дела. Усматриваются признаки ст. 289 УК РФ — участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность.

«Вследствие занятием предпринимательской деятельностью он отвлекся от выполнения обязанностей главы МО, что привлекло привлечение по инициативе прокуратуры к административной ответственности в общей сложности 13 раз. Также были выявлены нарушения по факту содержания объектов на горнолыжной базе без оформления прав на них, факты сборов у посетителей горнолыжной базы», — указано в материалах дела.

Возникли вопросы и по расходованию бюджетных средств на повышение денежного вознаграждения. Указано, что он премировал себя в условиях конфликта интересов, указано об оплате командировочных расходов на поездку в Белокуриху и Ярославль для приобретения основных средств для МАУ при фактической подмене руководителя и в отсутствии проводимой закупки. Сумма премирования составила 1,2 млн рублей. По данным фактам в действиях Роданича усматриваются признаки растраты, считает следствие. Также были вопросы по неэффективному расходованию бюджета при получении кредита в АЭБ.

В сентябре все шесть дел были соединены в одно производство. Следователь потребовал отстранения подозреваемого, так как Роданич мог воспрепятствовать производству, оказывать давление на свидетелей, большинство которых находятся в его непосредственном подчинении. Кроме того, он мог иметь доступ ко всем служебным документом.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя частично: Александра Роданича отстранить временно на период проведения предварительного расследования уголовного дела. Причем ему назначена выплата ежемесячного пособия за счет средств федерального бюджета Следкома.

Официально Роданич находится в отпуске до 11 ноября.