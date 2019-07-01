На главу Теплого Ключа завели уголовное дело: подробности

В Якутии, по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевской наслег» Томпонского района республики. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организации, охраняемых законом интересов общества и государства).

По данным следствия, в 2016 году глава муниципального образования в отсутствие решения Совета депутатов об отчуждении имущества, находящегося в собственности сельского поселения, незаконно посредством публичного предложения организовал торги по продаже муниципального имущества – многоквартирного дома. В данном здании находилась квартира на праве собственности хозяина, который не был осведомлен о намерениях главы.

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью, предложившее на аукционе сумму в размере 62 тысяч 500 рублей. На эту сумму между муниципальным образованием и коммерческой организацией и был в последующем заключен договор купли-продажи дома.

Между тем, согласно документам, стоимость данного здания с учетом износа составила около 9 миллионов рублей.

Кроме того, в 2018 году после поступившего запроса из правоохранительных органов, желая избежать уголовной ответственности за незаконно отчужденное имущество, глава составил и подписал фиктивное решение наслежного Совета муниципального образования. В нем содержались ложные сведения о принятии депутатами решения о включении в прогнозный план приватизации данного дома и о его безвозмездной передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью с последующим выкупом.

Якутским городским судом в отношении главы муниципального образования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.