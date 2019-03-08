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Якутск
8 марта 2019, 10:47
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На главной площади Якутска открылся каток

7 марта на площади Ленина открылся новый ледовый каток. Он ровно в четыре раза больше, чем прошлогодний. Об этом ЯСИА рассказал организатор проекта, руководитель молодёжного центра «АРЕНА 31» Николай Мартынов. 

Мартынов отметил, что в прошлом году каток получил много положительных откликов от горожан — не только как способ весело провести время, но и как общественное пространство. Комментируя мнение о том, что на катке всегда было пусто, собеседник рассказал, чем было вызвано это заблуждение.

«У нас были установлены бортики выше 1.2 метров, поэтому издалека могло показаться, что на катке никого нет. На самом деле, он всегда был полон. Объект нашел своего клиента — малыши, которые вставали на коньки в первый раз», — отметил руководитель молодёжного центра ARENA31.

Как рассказал Николай Мартынов, в этом году каток вместе с прилегающей территорией, в которую входят кофейня и пункт проката коньков, ровно в четыре раза больше, чем в прошлом. Его площадь составляет чуть менее двух тысяч квадратных метров. При таких размерах одновременно на нем могут комфортно кататься до 150 человек. В этом году каток ярко оформлен, а рядом с ним организаторы предусмотрели кофейню. Со своими коньками на каток можно пройти бесплатно, прокат обойдётся в 150 рублей за полчаса (единый тариф для взрослых и детей).

«Уже второй год благодаря отличной инициативе, а также коллаборации власти и социально-ответственного бизнеса на площади Ленина нашей столицы работает каток! Пусть он станет местом встречи друзей и назначения свиданий, а его девизом станет фраза «Вместе теплее», которая символично написана на пункте проката», — подчеркнула замминистра по делам молодежи Якутии Любовь Клюкина.

В программу торжественного открытия вошли танцевальные выступления, игры и розыгрыш билетов в кино.

При организации проекта молодёжный центр «АРЕНА 31» поддержали министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии, Управделами главы и правительства региона, управление молодёжи и семейной политики мэрии Якутска и генеральный спонсор проекта — АО «Водоканал».

 

Источник: http://ysia.ru/na-glavnoj-ploshhadi-yakutska-otkrylsya-katok-razmerom-2-tysyachi-kvadratnyh-metrov/
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