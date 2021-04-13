13.04.2021
19:00
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Якутия

На главной переправе Якутии — снижение грузоподъёмности

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о снижении с 13 апреля грузоподъемности до 30 тонн на ледовом автозимнике через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» федеральной трассы Р-504 «Колыма»

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.

Фото: ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: ФКУ Упрдор «Вилюй»
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