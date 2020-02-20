На Генеральном Совете Ассамблей народов Евразии высоко оценили евразийские инициативы Якутии



В Москве 30-31 января прошел Генеральный Совет Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии, где были высоко оценены евразийские инициативы Республики Саха (Якутия) в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества между регионами и зарубежными странами.

Так, инициатору проекта Евразийского этнофестиваля календарных праздников «Под единым солнцем» и кинопроекта «Александр Невский в Срединном мире» — Владимиру Иванову (ООО «Ургэл В»), продюсеру фильма «Тайна Чингис Хаана» (2009, реж. Андрей Борисов) предложено заполнить форму заявки паспорта проектов для патроната Ассамблеями и ему выдан официальный статус — заместителя председателя комитета по культуре Ассамблеи народов России для продвижения озвученных проектов. После обращения Ассамблей народов Республики Саха (Якутия) в адрес Светланы Смирновой, председателя Совета Ассамблеи народов России, первого заместителя генерального секретаря – руководителя генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, доктора политических наук, куратором Владимира Иванова стал Николай Бухонин — первый заместитель Совета Ассамблей народов России.

Надо указать, что председателем Ассамблеи народов Евразии является Андрей Бельянинов, российский государственный деятель, председатель правления Евразийского банка развития, экс-руководитель Федеральной таможенной службы России (2007), доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Рассмотрев на Ассамблее вышеуказанные гуманитарные проекты, Светлана Смирнова предложила обратиться министру культуры России, главе Якутии и в Союз кинематографистов России.

Как нам рассказал Владимир Иванов, таким образом, якутяне могут культурно и исторически обосновать новый евразийский кинопроект на волне выхода исторических фильмов «Тайна Чингис Хаана» и «Тыгын Дархан» и с 2020 года привлечь федеральные средства на кинопроект о восточном подвиге Святого и Благоверного Князя Руси, во исполнении Указа Президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского».

Инициаторы кинопроекта пилотно поставили с аншлагом пьесу «Александр Невский в Срединном мире» в Иркутском государственном академическом драматическом театре им. Н.П.Охлопкова в г.Иркутске. Премьера спектакля прошла 12 июня 2015 г. в День России при поддержке Губернатора Иркутской области в рамках культурной программы V Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии».

В съемках данного фильма идеологически важно, чтобы приняли участие кинематографисты из регионов РФ (Крым, Татарстан, Башкортостан, Хакасия, Алтай, Тыва, Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, Якутия, Новгородская, Нижегородская, Ярославская, Владимирская области, Санкт-Петербург, Моска), зарубежных стран, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, Китай и др.

Такую идею ранее использовали в создании кинокартины «Тайна Чингис Хаана» (ООО «Ургэл В», реж. А.С.Борисов, г.Якутск). Этот фильм в 2009 г. был показан в 272 кинотеатрах России и Казахстана при поддержке ООО «Каро-Прокат» (Москва), кинокартина пробилась для участия на международных кинофестивалях, включая в Мировом кинофестивале в Монреале (Канада) в категории «А» и так впервые продвинуло якутский фильм в мировое пространство и начался кинобум в Якутии.

По итогам поддержки Ассамблеями евразийских проектов Якутии, Владимир Иванов с новым статусом обратился в адрес Айсена Николаева, главы Якутии. Данный вопрос отписан министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).