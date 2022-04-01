На «гектаре» у федеральной трассы в Якутии появится гостиница

Житель села Кердём Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) взял землю по программе «Гектар», чтобы организовать придорожный сервис. На участке разместится небольшая гостиница, кафе и цех для ремонта автотранспорта. Будущий отельер Иван Мордовский рассказал о своих планах Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

«Наше село стоит на федеральной трассе «Лена», но здесь нет придорожного сервиса. Хотя расположение действительно уникальное – неподалёку водопады, ледник, невероятные ландшафты, скалы, рядом река. Я воспользовался возможностью и взял «дальневосточные гектары» на повороте с трассы к селу Кердём – буду строить здесь комплексный придорожный проект», — поделился участник программы Иван Мордовский.

Он рассказал, что при выборе участка ориентировался на наличие инфраструктуры, удобство расположения относительно достопримечательностей и просматриваемость с федеральной трассы. В итоге было выбрано место, где раньше располагался пост автоинспекции – здесь сложились все три фактора, кроме того не надо согласовывать съезд с федеральной трассы. На сегодняшний день Иван уже подготовил площадку к строительству: на участок заведено электричество, проведено выравнивание территории отсыпкой грунта. С наступлением летнего сезона планируется приступить к строительству шиномонтажа, кафе и здания мотеля.

«Я сам строитель, так что возведение зданий – это вопрос лишь техники и средств. В настоящее время я участвую в конкурсе на туристический грант. Ставка на комплексный подход должна «выстрелить», мы сможем оказывать услуги как для туристов, которые едут посмотреть на наши достопримечательности: водопад Кулуур, ледник Булуус или на побережье Лены, а также для транзитного потока федеральной трассы. Здесь будет по-настоящему комфортно, красиво и уютно», — поделился Иван.

Напоминаем, закон о «гектаре» разработан Минвостокразвития России по инициативе Президента России Владимира Путина. Земля на Дальнем Востоке и в Арктике предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет, на сайте НаДальнийВосток.РФ. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. По состоянию на сегодняшний день «гектар» получили около 100 тысяч человек, из них более 18 тысяч – в Республике Саха (Якутия).

Оператором программы выступает КРДВ, обеспечивая информационную и методологическую поддержку граждан, а также разработку и сопровождение перспективных решений. С помощью портала комплексной поддержки ОсвойГектар.РФ, можно подобрать модельное решение по использованию «гектара», а также корректно оформить необходимые документы и обратиться за предоставлением мер поддержки. А на круглосуточной линии обратной связи программы эксперты консультируют как выбрать, получить и освоить землю.

Директор Департамента реализации проекта «Дальневосточный и Арктический гектар» КРДВ Сергей Моссоёнов отметил, что программа «Гектар» – действенная государственная мера поддержки людей, которой воспользовались уже около 100 тысяч человек в разных регионах Востока и Севера России.

«Важно не только выдать людям землю, но и помочь в ее освоении, применении других льгот. В формате вебинаров расскажем гражданам о практике освоения земли по трём основным направлениям «Мой дом», «Моя ферма», «Бизнес на Гектаре». Напомним о возможности оформить «Дальневосточную ипотеку» с процентной ставкой до 2% годовых на строительство собственного дома на «Гектаре» без ограничений по возрасту», – сообщил Моссоёнов.

С примерами освоения земли и самими участниками программы можно познакомиться в социальных сетях программы «Гектар»:

ВКонтакте – https://vk.com/1hectare

Одноклассники – https://ok.ru/ihectare

Телеграм – https://t.me/i_hectare

Больше новостей о мерах поддержки граждан и бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике:

Минвостокразвития России – https://t.me/minvostok

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики – https://t.me/ERDCnews