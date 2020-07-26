На гашение пожара близ Хонуу слито 135 тонн воды
По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнем 258 894,8 гектар, при этом площадь активного горения составляет 388,34 гектар. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано.
В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, в составе двадцати человек. Также воздушное судно МЧС России с водосливным устройством задействовано на природном пожаре близ н.п. Хонуу Момского района, за сутки произведено 45 сбросов и слито 135 тонн воды. Сегодня авиация МЧС России продолжит свою работу на территории Момского района. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 833 человека и 94 единицы техники.
«За сутки площадь пожаров уменьшилась на 2 990,6 гектар за счет ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть — Майского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены»,- прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В связи с отсутствием осадков и учитывая южный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 м/с, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Верхоянского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского, Таттинского и Момского районов.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.
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