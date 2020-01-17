На Гайдаровском форуме Айсен Николаев рассказал, как нужно развивать цифровизацию

Руководитель республики Айсен НИКОЛАЕВ стал одним из спикеров панельной дискуссии Гайдаровского форума, который прошел в Москве. Общественные и политические деятели, бизнесмены обсудили вопросы кооперации государства и бизнеса в так называемой цифровой гонке.

Свою позицию по развитию цифровизации, участию в этом власти и бизнеса, на панельной дискуссии озвучили генеральный директор компании «Газпромнефть» Александр ДЮКОВ, президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, управляющий директор «Яндекса» Тигран ХУДАВЕРДЯН, губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН и глава Якутии Айсен Николаев. Модератором стал председатель Совета директоров «Первой Грузовой Компании» Александр ВОЛОШИН.

По словам Николаева, к 2024 году Якутия намерена стать лидером по цифровизации. Он считает, что для участия в цифровой гонке региону нужно создавать инфраструктуру. В частности, речь идет об оптоволокне, которое появилось в Якутии в 2012 году. Сегодня в республике построено 8 600 км таких линий, из них 3 600 км – за последние два года, доступ к оптоволокну есть у 85% населения.

«Многие этому не верят, но до конца 2012 года в Якутии не было оптоволокна. С его появлением у нас началась новая эра. Нам удалось серьезно продвинуться в части цифровизации, создать индустрию IT-компаний. В многом это произошло благодаря кооперации государства и бизнеса», – сказал он.

Среди основных достижений последних лет в цифровизации Айсен Николаев назвал открытие в 2018 году самого крупного на Дальнем Востоке IT-парка площадью 10 тыс. кв.м. Если в начале его резидентами были 20 компаний, то сегодня их уже 110.

«Сегодня Якутия занимает доминирующее положение на рынке IT-услуг по Дальнему Востоку – 75% такого экспорта в зарубежные страны предоставляют якутские компании. Такие компании, как Fntastic, MyTona, Indriver, уже известны далеко за пределами страны», – подчеркнул глава.

Говоря о проблемах отрасли, Николаев отметил нехватку кадров. По его мнению, если в сфере IT сегодня работает 1,5 тыс. человек, то к 2024 году их число должно возрасти до 10 тыс. Для решения проблемы, добавил он, республика ведет переговоры со Сбербанком, чтобы в Якутии открылся филиал школы программирования «Школа 21».

Также глава Якутии заострил внимание на вопросе истечения срока льготного налогового режима для IT -компаний. Его, считает Николаев, необходимо поставить перед новым правительством в ближайшее время.

«Если не введем льготы для IT-компаний, они очень скоро переберутся в Белоруссию, а то и дальше», — заметил он.

Что касается планов, Николаев отметил, что цифровизация продолжится в госсекторе. С этой целью создан республиканский портал One click Yakutia. Причем впервые на портале будет модуль экомониторинга, с помощью чего в улучшении экологической ситуации в своих населенных пунктах будут участвовать все желающие. Кроме того, руководитель республики напомнил, что впервые в истории к концу 2020 года оптоволоконные линии связи впервые появятся за Полярным кругом.

Напомним, что Гайдаровский форум традиционно проходит в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Ежегодно он объединяет на своих площадках тех, кто оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. В рамках форума проводятся мероприятия, сфокусированные на актуальных проблемах современности. Особое значение придается темам, которые связаны со стратегической ролью России в мире.