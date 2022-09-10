На форуме «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» подвели итоги дискуссионных площадок 

На форуме «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ», который проходит в эти дни в столице Якутии, сегодня, 9 сентября состоялась стратегическая сессия с участием главы города Якутска Евгения Григорьева, приглашенных спикеров и экспертов из других городов России, структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска и общественности города.

Стратегическая сессия прошла в формате презентации и обсуждения итоговой резолюции, которая станет основой для актуализации Стратегии социально-экономического развития города Якутска на период до 2032 года.

Итоги работы шести блоков представили кураторы групп — первый заместитель главы города Якутска Георгий Гаврильев по блоку «Драйверы роста экономики города», первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова по блоку «Развитие социальной инфраструктуры – основа повышения качества жизни», заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко по блоку «Развитие транспортной системы», руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов по блоку «Трансформация инфраструктуры: мировые стандарты», главный архитектор Якутска Семен Сергеев по блоку «Комфортная и устойчивая городская среда – достойная жизнь на Севере», генеральный директор Фонда «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Якутии» Ольга Вешникова по блоку «Якутск – город идей и возможностей для каждого». Кураторы презентовали выработанные предложения по своей теме, а также отдельные решения по каждой из дискуссионных площадок.

Большой отклик и интерес у присутствующих вызвали итоги дискуссий по блоку № 3 «Развитие транспортной системы» и блоку № 4 «Развитие социальной инфраструктуры – основа повышения качества жизни».

На вопрос, будет ли увеличено количество автобусов маршрута № 5, заместитель главы города Якутска по развитию территорий Антон Алексеенко отметил, что маршрут № 5 – самый протяженный в городских перевозках.

«Следует понимать, что для изменения маршрутной сети мы проводим исследование, как функционирует общественный транспорт на определенном маршруте. В следующем году у нас должна быть сформирована новая маршрутная сеть, которая должна учитывать абсолютно все особенности и изменения, которые произошли в нашем городе за последние годы. Нынешняя маршрутная сеть сформирована очень хаотично. Наша задача – четко посчитать пассажиропоток, точки притяжения и сколько поездок совершают люди, где совершают поездки, сколько времени занимает поездка. Таким образом, в 2023 году нас ждут кардинальные изменения в сфере общественного транспорта с учетом новых точек притяжения – новых кварталов и микрорайонов», — заключил Антон Алексеенко.

По итогам блока № 4 «Развитие социальной инфраструктуры – основа повышения качества жизни» первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова сообщила, что завершена работа 6 дискуссионных площадок по направлениям молодежных инициатив, библиотечной системы, образования и здравоохранения.

«Здоровье – это главная составляющая всех направлений деятельности. Здоровье человека – это основа, на которой строится абсолютно вся жизнь. Если будем воспитывать здоровый образ жизни в человеке с самого детства, то через 10 лет мы должны получить здоровый город. Также жизненно необходимо обеспечить всем равные возможности, доступную среду для всех горожан независимо от возможностей и состояния здоровья. «Здоровый город» — это наша программа, устремленная в будущее!», — подчеркнула Евдокия Евсикова.

Эксперт блока «Комфортная и устойчивая городская среда – достойная жизнь на Севере», руководитель аналитической группы Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Лаб» Мария Седлецкая отметила, что Якутск по задуманным и реализуемым проектам двигается опережающими темпами и во многом может задавать тренд на Дальнем Востоке.

«Сейчас очень важно свести воедино всё, что прозвучало на форуме за два эти дня. На стратегической сессии по нашему блоку мы пришли к мнению, что Якутск может показать пример и быть образцом для других городов во многих аспектах. Свое имиджевое позиционирование как лучший, устойчивый для жизни в мировом масштабе город на вечной мерзлоте нужно продвигать и дальше. Желаю успехов в этой огромной работе на 10 лет вперед», — сказала Мария Седлецкая.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поблагодарил всех участников форума «Якутск 4.0.0 Старт» за проделанную большую работу.

«Каждое предложение, прозвучавшее на форуме, так или иначе будет реализовано в рамках мастер-плана города и обновленной стратегии социально-экономического развития Якутска на период до 2032 года. Благодарю наших экспертов, горожан и гостей города, которые уделили время предложили идеи и выработали решения, чтобы внести свой вклад в развитие нашего общего дома – города Якутска», — подытожил Евгений Григорьев.

Отметим, форум «Якутск 4.0.0 Старт» проходит в городе Якутске с 8 по 10 сентября. Мероприятие является стартовой платформой и возможностью объединения инициативных горожан, экспертов, бизнес-сообществ и городских властей для проектирования успешного будущего родного города, являясь продолжением системной работы над налаживанием диалога и партнерства всех участников городского процесса, будет способствовать достижению общих целей городского развития.

Завтра, 10 сентября в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина состоится пленарное заседание форума «Якутск 4.0.0 Старт», где будет принята итоговая резолюция для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития города Якутска на десять лет — до 2032 года.