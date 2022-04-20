На форуме «Сообщество» члены Общественной палаты Якутии выработали совместное заявление

Делегация Республики Саха (Якутия) приняла участие в одном из самых масштабных мероприятий, проводимых Общественной палатой России, — гражданском форуме «Сообщество». Он прошел в городе Новосибирске и его девиз звучал так: «Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики».

Новосибирский форум открыл форумную кампанию Общественной палаты РФ в 2022 году. Следующие пройдут в Казани, Липецке, Петрозаводске. Завершающий, на котором эксперты подведут итоги года, объединит общественников и гражданских активистов в Москве в начале ноября.

Члены Общественной палаты Якутии работали на площадках 11 тематических блоков, где обсудили вопросы социальной помощи гражданам России и беженцам Донбасса, развития импортозамещения, патриотического воспитания молодежи.

Нынешняя тематика форума не оставит равнодушным ни одного жителя нашей большой страны — это усиление санкционного давления и информационная блокада России. Как подчеркивали выступающие, россияне сильны тем, что нас объединяет межнациональное единство страны и традиционные духовно-нравственные ценности.

Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Якутии Лена Ефремова выступила на форсайт-сессии «Демография и семейная политика — 2030». Состоялось обсуждение роли женщин в формировании безопасного будущего, анализ вопроса сохранения и укрепления единства нации и поиск ресурсов для развития регионов.

Лена Павловна рассказала об общественно-государственном партнерстве в реализации семейной политики Республики Саха (Якутия) и внесла предложения в части поддержки многодетных семей. По итогам 2021 года Якутия занимает лидирующие позиции по демографическим показателям — седьмое место по России и первое на Дальнем Востоке.

В Республике Саха (Якутия) 2022 год объявлен Главой А.С. Николаевым Годом матери, принимаются меры социальной поддержки семей с детьми, укрепляется семейные ценности, развивается институт приемных семей.

Делегация от Республики Саха (Якутия) также приняла участие в рабочей встрече с секретарем Общественной палаты Российской Федерации Лидией Михеевой.

На встрече шла речь об организации деятельности общественных палат регионов, поддержке беженцев ДНР и ЛНР. Республика Саха (Якутия) одна из первых откликнулась на призыв о помощи: совместно с общественным движением # МЫВМЕСТЕ и «Красным крестом» Общественная палата Якутии организовала сбор гуманитарной помощи. Собранные несколько тонн направлены беженцам, пострадавшим в результате военных действий на Украине.

По итогам гражданского форума в Новосибирске участники выработали следующий документ:

Совместное заявление

от имени общественности, представительств, Общественных советов представительств российских регионов

24 февраля 2022 года Президент нашей страны, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Эта операция призвана как можно скорее завершить восьмилетнюю войну, развязанную неонацистами, пришедшими к власти на Украине в 2014 году путем государственного переворота и при поддержке стран НАТО.

Восемь лет идейные наследники гитлеровских пособников безнаказанно терроризировали и убивали тысячи несогласных с ними жителей Украины всех национальностей, ежедневно подвергали садистским обстрелам населенные пункты народных республик Донбасса и Луганщины.

Об этой войне не хочет знать западный мир. Средства массовой информации стран НАТО, многие платформы зарубежных социальных сетей встали на путь откровенной лжи и разжигания пожара межнациональной розни.

Неонацистские информационные войска при поддержке западных инструкторов с территории Украины планомерно атаковали ценности нашей Родины, многовековую историю взаимопомощи народов России и украинского народа. На территории Украины неонацистским режимом втоптана в грязь и находится практически под запретом священная память о нашей общей Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Сегодня собрано уже достаточно документов и свидетельств, позволяющих сделать вывод, что с территории Украины с помощью натовского оружия и американских биолабораторий в ближайшее время планировалась масштабная военная агрессия, направленная против России и ее народов. 24 февраля наступил тот критический момент, когда постоянная угроза, исходившая от неонацистского режима Украины, перестала быть просто угрозой.

Мы – гражданские активисты из многих регионов нашей великой страны, осознавая историческую обязанность противостоять возродившемуся в Европе нацизму, выражаем поддержку решению Президента России В.В. Путина о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины

Россия была, есть и будет великой державой. Это определено её тысячелетней цивилизацией, способностью объединить на огромной территории, взаимно обогатить многочисленные народы и обеспечить их развитие. Несмотря на тяжелейшие испытания и геополитические вызовы, с которыми пришлось столкнуться на протяжении всей своей истории, Россия традиционно была и остается территорией межнационального и межрелигиозного согласия, сохраняя и преумножая эти традиции для будущих поколений россиян.

Основываясь на этой тысячелетней истории, мы заявляем о нашей неизменной приверженности миру и добрососедству между народами.

Перед памятью подвигов наших дедов и прадедов, 77 лет назад спасших нашу общую Родину, Европу и весь мир от коричневой чумы, подтверждаем, что мы против нацизма, в какие бы инновационные термины он не прятался. Мы против межнациональной вражды и тем более против тех, кто ее разжигает. Мы против любой сегрегации, в том числе по расовому, национальному и языковому признакам. Мы против человеконенавистнической идеологии, которая как опухоль поразила украинский режим

И поэтому мы солидарны с нашим Президентом, который сказал: «В конечном счёте, как это всегда и было в истории, судьба России — в надёжных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели — достигнуты, безопасность нашей Родины — надёжно гарантирована».

