07.10.2021
18:40
78
Экономика
На Forbes Russia вышло интервью Арсена Томского
Об этом Арсен ТОМСКИЙ сообщил в своем инстаграм.
— Дал интервью Forbes Russia. Рассказал, что у нас происходит сейчас. Надеюсь, что получилось интересно. Спасибо Насте Карповой @nastyakarpova за интервью. Ссылка в сторис.
Фолловеры бизнесмена поздравляют его с новой высотой и желают дальнейших успехов.
Источник: https://www.instagram.com/p/CUt8M4erviU/
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