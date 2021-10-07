07.10.2021
18:40
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Экономика

На Forbes Russia вышло интервью Арсена Томского

Об этом Арсен ТОМСКИЙ сообщил в своем инстаграм.

 — Дал интервью Forbes Russia. Рассказал, что у нас происходит сейчас. Надеюсь, что получилось интересно. Спасибо Насте Карповой @nastyakarpova за интервью. Ссылка в сторис.

Фолловеры бизнесмена поздравляют его с новой высотой и желают дальнейших успехов.  

Источник: https://www.instagram.com/p/CUt8M4erviU/
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