На Forbes Russia вышло интервью Арсена Томского

Об этом Арсен ТОМСКИЙ сообщил в своем инстаграм.

— Дал интервью Forbes Russia. Рассказал, что у нас происходит сейчас. Надеюсь, что получилось интересно. Спасибо Насте Карповой @nastyakarpova за интервью. Ссылка в сторис.

Фолловеры бизнесмена поздравляют его с новой высотой и желают дальнейших успехов.