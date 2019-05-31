На фирменных заправках «ЯТЭК» — «Питстарт» снова в деле!

На фирменных заправках «ЯТЭК» в Якутске вновь начнет работу сервис самообслуживания «Питстарт». Чтобы подкачать колеса или пропылесосить салон автолюбителям теперь не нужно ехать в шиномонтаж или на мойку – все это можно сделать на заправке быстро и бесплатно.

Удобный и экономичный сервис постоянные клиенты заправок «ЯТЭК» уже давно успели оценить по достоинству: «Питстарт» действует для них уже более пяти лет. Зимой сервис приходится временно приостанавливать – техника не выносит низких температур, но с приходом весны каждый год «Питстарт» вновь начинает свою работу к радости автовладельцев. «Мы ценим время наших клиентов и делаем все для того, чтобы создать на наших заправках максимально комфортные условия. Сервис «Питстарт» — это, прекрасная возможность для быстрого и бесплатного обслуживания автомобиля: каждый автолюбитель сразу же после заправки может быстро пропылесосить салон, проверить давление в колесах, если нужно подкачать. На все это уходит не больше десяти минут. Это очень удобно», – отмечает старший мастер отдела эксплуатации АЗС ООО «ЯТЭК-МТ» Елена Сорока.

Сервис будет доступен всем желающим на пяти АЗС в Якутске:

АЗС № 2 – Петра Алексеева 70/2,

АЗС № 3 – ул. Чернышевского 1а,

АЗС № 4 – ул. Циолковского 24/2,

АЗС № 7 – Окружное шоссе 4 км.,

АЗС № 9 – Вилюйский тракт 3 км.

Напомним, в настоящее время розничная сеть «ЯТЭК» насчитывает 16 АЗС и 4 АГЗС на территории Республики Саха (Якутия). В сутки на фирменных АЗС «ЯТЭК» заправляются в среднем 5 тысяч автовладельцев. Активных клиентов, пользующихся картой «Автобонус» – более 10 тысяч. При этом, в «ЯТЭК» цена на топливо остается одной из самых привлекательных в городе.