На финишную прямую! Дугуйдан с лошадьми пересек границу Татарстана

Об этом сообщил Владимир Федоров в своем телеграм-канале Владимир Фёдоров Саха.

Выходим на финишную прямую, друзья! Сегодня Дугуйдан с лошадьми пересёк границу Татарстана ✊ Лошади в добром здравии, Дугуйдан в отличном настроении, чувствует себя тоже хорошо. До конечной точки маршрута — Москвы — остаётся менее 1000 км!