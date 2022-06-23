23.06.2022
17:08
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Путешествия & Отдых

На финишную прямую! Дугуйдан с лошадьми пересек границу Татарстана

Об этом сообщил Владимир Федоров в своем телеграм-канале Владимир Фёдоров Саха.

Выходим на финишную прямую, друзья! Сегодня Дугуйдан с лошадьми пересёк границу Татарстана ✊ Лошади в добром здравии, Дугуйдан в отличном настроении, чувствует себя тоже хорошо. До конечной точки маршрута — Москвы — остаётся менее 1000 км!

Фото: https://t.me/VFsakha
Источник: https://t.me/VFsakha

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