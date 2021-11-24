На финише — водоочистная станция в Покровске

Строительство водоочистной станции в Покровске подходит к финишной прямой. 23 ноября ход строительства оценил первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов.

На сегодня стройготовность объекта составляет 88%. Закрыт контур здания, установлено оборудование, запущено теплоснабжение, подключено электроснабжение, ведутся внутренние отделочные работы, монтаж пожарной сигнализации, внутренней сети связи. Технологическое оборудование и автоматизация готовится к пуско-наладочным работам.

Ввод в эксплуатацию водоочистной станции запланирован в декабре. Объект мощностью 2200 кубометров позволит обеспечить более 7 тысяч людей чистой, отвечающей всем санитарным нормам, питьевой водой.

По данному объекту заказчиком выступает ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)». Генеральным подрядчиком выступает ООО «Проектная компания «ДСА». Проект разработан АО «Водоканал».

Строительство водоочистной станции ведется по региональной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Также объект включен в перечень социально-значимых в рамках 100-летия Якутской АССР.