05.12.2022
11:58
1849
Общество
На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал
Салат напомнил тарелку пищевых отходов: На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал
В этом году за высокие звания бились восемь ресторанов, каждый из которых сделал свой сет и пригласил на презентацию экспертов, блогеров и журналистов. Однако обзор приглашенного журналиста @sakhaday не понравился организаторам.
«Вы написали свое мнение, разве так можно?» — возмутились организаторы.
Источник: тгк Комсомольская правда
Один комментарий на «На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал»
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А чьё мнение надо было писать? Какого то начальника? Просто экспертов нужно приглашать настоящих, специалистов.