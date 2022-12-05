Салат напомнил тарелку пищевых отходов: На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал

В этом году за высокие звания бились восемь ресторанов, каждый из которых сделал свой сет и пригласил на презентацию экспертов, блогеров и журналистов. Однако обзор приглашенного журналиста @sakhaday не понравился организаторам.

«Вы написали свое мнение, разве так можно?» — возмутились организаторы.