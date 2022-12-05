05.12.2022
11:58
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Общество

На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал

Салат напомнил тарелку пищевых отходов: На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал

В этом году за высокие звания бились восемь ресторанов, каждый из которых сделал свой сет и пригласил на презентацию экспертов, блогеров и журналистов. Однако обзор приглашенного журналиста @sakhaday не понравился организаторам.

«Вы написали свое мнение, разве так можно?» — возмутились организаторы.

Тот самый салат, ставший «яблоком раздора». Фото: SakhaDay

Источник: тгк Комсомольская правда
Один комментарий на «На фестивале «Вкус Якутии» разгорелся скандал»
  1. Ямбуй 05.12.2022 13:05

    А чьё мнение надо было писать? Какого то начальника? Просто экспертов нужно приглашать настоящих, специалистов.

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