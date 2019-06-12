На фестивале в Казани студенты АГИКИ представили спектакль «Кыыс Дэбилийэ»

Студенты актерского отделения АГИКИ принимают участие в I Международном фестивале студенческих спектаклей «Науруз school» в Казани.
На фестивальной сцене студенты института Арктики 11 июня представили спектакль «Кыыс Дэбилийэ», поставленный по мотивам известного олонхо.
Автор олонхо – известный усть-алданский сказитель Николай Петрович Бурнашев, из уст которого эпос был записан в 1941 году. Инсценировку сделала студентка Анастасия Алексеева.
Как сообщают из Казани, спектакль прошел на одном дыхании. Зритель принял олонхо восторженно. Свободный от условностей академизма студенческий театр соединил архаику эпоса с нешаблонным свежим и смелым прочтением. Надо сказать, что с такими выдающимися мастерами-педагогами можно не бояться того, что постановка выпадет из традиций, на которых стоит сама эстетика театра Олонхо.
Незадолго до этого в Татарстане завершился очередной большой театральный фестиваль «Науруз», в котором с успехом участвовали артисты театра Олонхо. Большинство из них также выпускники актёрской школы АГИКИ. Удивление и восхищение якутской театральной школой-вот основной итог зрительского восприятия. Ярко, зрелищно и при этом в духе тенденций студенческого театра: лаконично и современно. Зрители были счастливы в этот вечер прикоснуться к неисчерпаемому источнику нашего бессмертного олонхо.
Во время открытия фестиваля «Науруз school» прошел круглый стол по проблемам театрального образования, на котором одним из спикеров выступила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева. Руководители творческих учебных заведений обсудили общие проблемы, точки соприкосновения и сотрудничества друг с другом.
Вот как она прокомментировала участие АГИКИ в этом форуме: «Площадка, которая собрала лучшие театральные коллективы студенчества, конечно же, даст участникам мощный стимул для развития и в профессиональном, и в социальном плане.
В театральном мире Татарстана с почтением относятся к творчеству театров Якутии, к нашим мастерам Андрею Саввичу Борисову, Степаниде Ильиничне Борисовой, Ефиму Николаевичу Степанову и уже знают о созданной ими театральной школе. Думаю, нам надо ценить свою театральную среду. Наши педагоги Мария Маркова- Михайлова и Александра Мучина сегодня в большом творческом тонусе. Желаю им огромной удачи на фестивале!»
В масштабном культурно-образовательном молодежном проекте участвуют начинающие артисты из Азербайджана, Венгрии, Москвы , Уфы, Якутска . Помимо показов спектаклей, в программе запланированы мастер-классы ведущих педагогов России.
Председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан, главный режиссер Татарского государственного академического театра им.Г.Камала, художественный руководитель I Международного фестиваля студенческих спектаклей (национальных студий) «Науруз school» Фарид Бикчантаев говорит:
«Это уникальный фестиваль. Мы все должны это понять и оценить. Существует очень много фестивалей, посвященных театральным студиям, но это единственный форум, который собирает национальные театральные школы».
Спектакли фестиваля будут представлены на 5 театральных площадках Казани:
сильнейших участников финального этапа выберут путем открытого зрительского голосования.
Фестиваль студенческих национальных театров проводится Союзом театральных деятелей Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и проходит в рамках фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». Старт этому проекту был дан ещё в марте 2019 года, в Международный день театра, в Нижнем Новгороде.
Итоги фестиваля подведут 18 июня.