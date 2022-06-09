На Фестивале труда будет организована бесплатная юридическая помощь

11 июня на Фестивале труда на площади Орджоникидзе с 11-00 до 13-00 часов будет организована бесплатная юридическая помощь для молодежи. В отдельных палатках на площади можно будет получить консультации по волнующим молодых людей вопросам у специалистов органов исполнительной власти, ряда организаций республики.

Так, наш Фестиваль труда поддержали социальные партнеры федерации профсоюзов Якутии — министерство предпринимательства, торговли и туризма республики, управление федеральной службы судебных приставов по республике, региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия), управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), «Якутский коммунально-строительный техникум», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Также по вопросам трудовых отношений консультации проведут специалисты федерации профсоюзов Якутии.

Оказание бесплатной юридической помощи – традиционное мероприятие федерации профсоюзов Якутии, где желающие могут получить правовую помощь широкого спектра в одном месте.

11 июня в 10.00 на площади Орджоникидзе г. Якутска состоится одно из масштабных мероприятий этого лета для поддержки молодежи, содействия их занятости, профессиональному и личностному росту. Организатором Фестиваля выступит федерация профсоюзов Якутии. В программе Фестиваля – ярмарка вакансий, отдельные мероприятия по направлениям «Привлечение молодежи к исследованию и популяризации Арктики» и «Бизнес сектор». А также состоится молодежный концерт и будет проведен розыгрыш лотереи среди участников Фестиваля.

Отметим, Фестиваль труда в Якутии пройдет на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества.