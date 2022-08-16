На фестивале «Таврида.АРТ» делегация республики покажет якутские кинофильмы

В Крыму в бухте Капсель рядом с Судаком стартовал фестиваль «Таврида.АРТ». Зрители смогут бесплатно посетить более 300 шоу, выставок, представлений и других ярких событий, посвящённых поддержке культуры. Активное участие в мероприятии принимает делегация Республики Саха (Якутия).

«Фестиваль «Таврида АРТ» в четвёртый раз собирает в Крыму молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Самобытная культура и вековые традиции народов – это фундамент, неиссякаемый источник идей и смыслов для всего. Искусство, основанное на нематериальном культурном наследии, может послужить «мягкой силой» для продвижения интересов страны. И очень важно, что фестиваль объединяет молодёжь, которая приобщается к вечному. В Якутии бережно сохраняют и передают из поколения в поколение это уникальное наследие, нам есть что показать, чему научить, о чём рассказать», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петр Шамаев сообщил, что на выставочной экспозиции Якутии будет организован показ известных якутских фильмов «Снайпер Саха», «Царь-птица», «Надо мною солнце не садится» и «Дьикти саас». «Мы представим самобытное якутское кино, которое называют феноменом киноиндустрии последних лет. Режиссёр «Сахафильма» Радмила Кононова проведёт обсуждение на тему «Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?» – отметил министр.

Также будет проведена демонстрация коллекции Музея и Центра хомуса народов мира – единственного в мире музея хомуса, который обладает собранием оригинальных и уникальных фондовых сокровищ реликтовых инструментов музыкального фольклора народов мира. О хомусах музея, в фонде которого насчитывается почти 10 тысяч экспонатов, расскажет экскурсовод музея Айсен Деллохов.

Петр Шамаев сказал, что делегация республики ознакомит участников фестиваля «Таврида АРТ» с богатой культурой народов Якутии. Гостям покажут якутский обряд благословения Алгыс, исполнят тойук, спляшут осуохай и научат играть в национальные игры «хабылык» и «хаамыска». В программе также – демонстрация циркового трюка из этно-спектакля «Тепло вечной мерзлоты» артистами Государственного цирка Республики Саха (Якутия) и исполнение современных песен вокалистами Театра эстрады республики.

«Таврида.АРТ» станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. На сценах фестиваля зрители и участники увидят результат коллабораций традиционной культуры и современного искусства. Главная тема фестиваля в 2022 году – «сложности = возможности». Она раскроется в образовательных программах «Меганомика» от Университета креативных индустрий – круглогодичного образовательного центра, который сейчас строится в Крыму и начнет работу в 2023 году. Топ-эксперты поднимут вопросы использования открытого окна возможностей и создания системы поддержки молодых творцов в новых условиях импортозамещения.

Участниками фестиваля станут 4 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно на площадку приедут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена», Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. Впервые к аудиториям присоединятся активные деятели форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи, студенты средних и высших учебных заведений.

На площадке арт-кластера пройдут фестивали моды, кино, воздушных фигур, уличных театров, изобразительного искусства, команд КВН, авторской песни, спортивные и другие события. К празднованию 350-летия со дня рождения Петра I будут организованы фестиваль песчаных фигур и фестиваль исторической реконструкции. Состоятся финалы творческих конкурсов «Чемпион.АРТ», хореографического баттла «Короли лезгинки», Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Программу фестиваля можно посмотреть тут: https://tavrida.art/festival.