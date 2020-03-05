05.03.2020
09:12
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Культура & Образование

На фестивале «От сердца к сердцу» зрители плакали

Нет детей без таланта – есть нераскрывшиеся таланты. Когда ребенок с детства страдает недугом и выносит тяготы судьбы – даже малейшая поддержка размером с зернышко помогает ему расти и раскрыть способности. Фестиваль «От сердца к сердцу» — это лучик солнца, который дарит надежду и веру в себя.

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Вокальное искусство, танцевальные номера и литературные произведения – вот грани великолепия детского творчества. Несмотря на недуги связанные со зрением, слухом и нервной системой, каждый участник мужественно, ярко и талантливо выступил с высокой сцены.

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Это был триумф сопереживания, торжество чуткости. Ни в каком другом концерте зрители так не плачут. Педагоги, взяв на себя большую ответственность, чтобы воспитать «трудных детей», показали истинную преданность своей профессии. День, ото дня заучивая песни или танцевальные номера и стихи, каждый из них приобщал детишек к прекрасному искусству, зарождал в юных сердцах веру в мечту. Такая работа требует больших душевных сил и постоянного человеческого сопереживания. Тем весомей награды, которые их воспитанники завоевали во II Республиканском фестивале «От сердца к сердцу» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Каждое успешное участие однажды даст всходы, принесет свои плоды. Все юные артисты получили заслуженные награды, стали обладателями различных номинаций, а самые яркие добились степеней лауреатов.

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Напомним, фестиваль проведен при поддержке Регионального центра социальной поддержки инвалидов и льготной категории граждан РС(Я), Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Управы «Губинского округа» МКУ ГО «город Якутск», Дворца детского творчества им. Ф.И.Авдеевой, ООО «Медиагруппа «Ситим», Общественного Совета Губинского округа.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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