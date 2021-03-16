На фестивале MUUS uSTAR пройдет конкурс фотографий

Конкурс проводится для поддержки молодых и талантливых фотографов, а также тех, кто только планирует заняться фотографией, и нацелен на формирование позитивного отношения к природе и достопримечательностям республики.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 25 марта сфотографироваться на фоне живописных природных мест или достопримечательностей республики и сделать пост с данной фотографией в своём аккаунте в социальной сети Instagram. Обязательно нужно указать хештеги #muusustar_travel и #muusustar, отметить страницу аккаунта @muus.ustar и выложить сторис со ссылкой на пост и также указать аккаунт @muus.ustar.

Победителя, которого выберет оргкомитет конкурса, объявят 27 марта на основной сцене фестиваля MUUS uSTAR и на официальной странице фестиваля. Его ждет ценный приз – планшет Samsung.

Справочно:

Фестиваль MUUS uSTAR пройдёт 27 марта в онлайн- и офлайн-форматах и станет первым совместным проектом Правительства Республики Саха (Якутия) и Корпорации «Синергия», между которыми в конце прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве. Генеральным партнёром мероприятия является ООО «ЭльгаУголь».

Фестиваль — крупнейшая площадка для поддержки творческих, спортивных, бизнес- и цифровых начинаний молодых якутян. Организаторы разработали треки (тематические площадки), в рамках которых пройдут встречи и мастер-классы от известных российских актёров, спортсменов, телеведущих, аниматоров, музыкантов, танцоров, звёзд шоу-бизнеса и digital-индустрии. Там же молодые люди смогут презентовать свои проекты и получить оценку от мировых экспертов по каждому из направлений.

Хедлайнерами фестиваля станут звёзды российского спорта, кино, телевидения, музыки и шоу-бизнеса. Мероприятие пройдёт с соблюдением всех действующих на территории республики ограничительных мер, в том числе с максимальным количеством зрителей, не превышающим 50% от общей вместимости зала.

Подробная информация о фестивале и регистрация доступны на сайте: muusustar.ru.