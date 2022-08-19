На фестивале игры Го каждый желающий может сыграть свою первую партию

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В рамках первого Кубка Главы Якутии для жителей столицы республики и гостей 27-28 августа пройдет городской фестиваль Го. Основная задача − презентация игры Го для детей и молодежи.

«Сделать игру в Го массовым увлечением уже со школьной парты − это интересная идея. Уверен, что те навыки, которые развиваются у ребенка благодаря игре в Го, как и занятия математикой, программированием, способствуют формированию задатков, которые в будущем приведут их к большим успехам», − отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Участники фестиваля изучат правила интеллектуальной игры и сыграют первые партии. Их познакомят с философией и историей Го, культурными традициями народов стран Юго-Восточной Азии, где игра достигла наивысшего развития.

26 августа все желающие увидят финальные игры сильнейших спортсменов страны среди мужчин и женщин за Кубок Главы Якутии. Состязания пройдут в шахматно-шашечном центре г. Якутска. К участию в турнире допускаются спортсмены без ограничений по возрасту и имеющие индивидуальный рейтинг-коэффициент не ниже 2000 на день начала соревнований.

На полях Кубка Главы Якутии пройдет первенство Дальневосточного федерального округа. В соревновании примут участие по группам: мальчики и девочки до 9 лет, 9-11 лет, юноши и девушки 12-15 лет, 16-19 лет.

В Первом Кубке Главы Якутии и первенстве Дальневосточного федерального округа по игре Го, проводимых с 22 по 28 августа, ожидается участие более 140 человек, 50 из которых дети, из разных регионов России, также два спортсмена из Казахстана и Польши.

Спонсорами Первого Кубка Главы Якутии выступают компании «Полиметалл» и «Росатом» при поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я) и Алмазэргиэнбанка.

Напомним, Го – одна из самых распространенных в мире логических настольных игр. Возникла в Древнем Китае. Игра с глубоким стратегическим содержанием входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.