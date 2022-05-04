На фестивале Арнольд Классик в Южной Америке прошли соревнования по мас-рестлингу

Знаменитый Arnold South America был проведен после двухлетнего перерыва, сообщается на сайте мас-ретлинга

В Сан-Паулу вылетела вице-президента МФМ по международным отношениям и развитию мас-рестлинга в миреЛена Томская, которая поделилась в соцсетях фотографиями с мест событий.

В течение трех дней проводились соревнования по 30 видам спорта: параспорт, дзюдо, карате, кикбоксинг, армрестлинг, мас-рестлинг, ММА, пауэрлифтинг, шахматы, бодибилдинг и другие. В этом году в Сан-Паулу был организован открытый континентальный турнир по мас-рестлингу – 2022. На соревнования по бодибилдингу и стронгмену ожидали самого Арнольда. Присутствовал ли он на мас-рестлинге неизвестно. Судя по всему, всемирно известный спортсмен и актер не посетил эти соревнования.

На южноамериканском турнире по мас-рестлингу Arnold Open выступили спортсмены из Аргентины, Бразилии, Чили, Пакистана, Того и Уругвая. Особо Лена Томская отметила выступление тоголезского мас-рестлера Абдула Хакима. На соревнованиях приняла участие звезда пауэрлифтинга Мирела Крус из г. Новая Венеция, штат Эспириту Санту. Следите за новостями на сайте Международной федерации мас-рестлинга.

Напомним, что известный во всем мире спортивный фестиваль «Арнольд Классик» был впервые проведен в 1989 году. Сегодня фестиваль проводится по всему миру.

История становления мас-рестлинга в Южной Америке

В связи с этим событием на сайте мас-ретлинга вспомнили историю становления нашего вида спорта в Южной Америке..

Летом 2012 года в Якутск в составе делегации мас-рестлеров мира приехал человек невысокого роста с яркой южной внешностью. Он разговаривал на незнакомом всем португальском языке, но быстро выучил некоторые ходовые якутские фразы и тем самым расположил к себе местных жителей. Народ, конечно, удивлялся гостю издалека. Как его занесло к нам, на Север? Думали, что приехал за экзотикой, погостит и забудет. Но нет.

Впечатленный увиденным в Якутии, он стал с воодушевлением продвигать мас-рестлинг по всему южноамериканскому континенту. В первую очередь в своей стране.

Бразилия — страна необъятная и загадочная. Она занимает пятое место в мире по территории – она больше Австралии, больше Якутии почти в три раза. Шестое место по населению — 210 млн. человек. Крупнейшая река мира — Амазонка пересекает всю страну и вытекает в Атлантический океан. Необъятные джунгли, окружающие Амазонку, называют «легкими планеты». Бразилия знаменита своим футболом, пляжами и карнавалом в Рио. Страна стремительно развивается. Во всем мире известна бразильская марка самолетов Ембраер.

Бразилия — страна переселенцев, как и США. История Бразилии насчитывает несколько волн иммиграции: от португальцев до немцев, голландцев и японцев. В силу этих процессов страна крайне разнообразна в плане населения. В центральных и прибрежных экваториальных штатах преобладает население с африканскими корнями, в восточных штатах и по берегам Амазонки — население, смешанное с местными индейскими племенами тупи-гуарани.

Мас-рестлинг свои первые шаги сделал в южных штатах. Здесь в основном проживают бразильцы с итальянским и немецкими корнями и где царит культура гаучо (в португальском произношении гаушу). Сеньор Вилмар Оливейра начал пропагандировать мас-рестлинг в городе Кашиас ду сул, в самом южном штате Риу Гранди ду Сул. Здесь, в спортивном клубе «Академия Вилмара Оливейры», берет начало южноамериканская история мас-рестлинга.

Вилмар из многодетной семьи. После потери отца семья бедствовала, и наш герой с юных лет вынужден был подрабатывать на улице чистильщиком обуви. Но при всем этом неблагоприятном контексте у него была мечта прославиться на весь мир и много путешествовать. Осуществить эти замыслы в жизнь помог Спорт.

Вилмар — разносторонний спортсмен — занимался бегом, боксом, парашютным спортом. Но больше всего он тяготел к силовым видам и поэтому постепенно пришел к пауэрлифтингу, в котором выступал и выступает много лет. Он завоевал огромное количество медалей на разных турнирах. Как все бразильцы, Вилмар очень музыкален и артистичен, виртуозно играет на бразильском аккордеоне «сафона». Вилмар играл в музыкальных коллективах, выступал с военным оркестром. Вилмар даже снялся в художественном фильме об истории гаушу.

В настоящее время Вилмар частый гость разных телеканалов как пропагандист здорового образа жизни и нового для Бразилии вида спорта — мас-рестлинга.

Вилмар за достаточно короткий период сформировал крепкую бразильскую команду, которая успешно конкурирует на мировом уровне. Он стал поистине миссионером мас-рестлинга — выступает с презентациями и лекциями в школах, университетах, воинских частях, принимает участие в городских спортивных праздниках, привлекает в мир мас-рестлинга все новые и новые страны континента.

Мас-рестлингом увлечены в Уругвае, Аргентине, Боливии и Чили. На подходе Перу, Венесуэла и Эквадор. Но и в самой огромной Бразилии работы хватает. Он намерен охватить все 27 штатов. В этом году Вилмар планирует проведение соревнований практически в половине страны — в 12 штатах. Самым крупным из них станет континентальный чемпионат в Чили. Также он поможет провести чемпионаты в Аргентине и Боливии, передает Лена Томская из Сан-Паулу.