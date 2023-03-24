24.03.2023
10:24
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Спорт

На фестиваль «Муус Устар» прилетели звезды российского спорта

Лалу Крамаренко и Ксению Дудкину встретили в аэропорту

Сегодня рано утром в Якутск прилетели почетные гости молодежного фестиваля «Муус Устар — 2023» Лала Крамаренко и Ксения Дудкина.

Девушек встретила делегация из Федерации художественной гимнастики, Министерства спорта Якутии и две юные воспитанницы якутской школы художественной гимнастики.

«Благодаря тому, что у нас проводится такой фестиваль как «Муус Устар», нашим юным спортсменам дается шанс увидеть своих кумиров. Мы рады приветствовать на якутской земле таких звезд российского спорта и ждем всех на показательные выступления и мастер-классы», — отметил заместитель министра по физической культуре и спорту РС (Я) Гаврил Мохначевский.

Фото: пресс-служба УФКиМС
Источник: ЯСИА

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