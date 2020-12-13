На федеральной трассе в смертельное ДТП попали 9 человек

По предварительным данным установлено, что 12 декабря около 12:00 на 308 км. ФАД «Лена» мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем TOYOTA GRAND HIACE, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную сторону дороги. При этом совершено столкновение с грузовым автомобилем HYUNDAI GOLD. От удара микроавтобус съехал с дорожного полотна и опрокинулся.



В салоне «Тойоты» помимо водителя ехали семь пассажиров, в кабине «Хюндай» находился один водитель.

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В результате ДТП один из пассажиров микроавтобуса скончался от полученных травм на месте происшествия. Водителю «Тойоты» и ещё трём пассажирам понадобилась медицинская помощь.



В ходе разбирательств выяснилось, что «Тойота» следовала в г. Благовещенск. Водитель, не имеющий права заниматься пассажирской перевозкой, собрал по объявлению семь пассажиров до Амурской области. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.



Уважаемые жители республики, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, вы рискуете не только своей жизнью и здоровьем, но и подвергаете опасности своих близких! Вы имеете право требовать документы у водителя, подтверждающие легальность перевозки, для того, чтобы убедиться, что вас везет опытный водитель на транспортном средстве, соответствующем требованиям безопасности с разрешением на деятельность по перевозке пассажиров и багажа. В случае отсутствия указанных документов просим информировать о таких фактах по номерам телефонов: УГИБДД МВД по РС (Я) 8(4112)45-45-83; Отдельный батальон ДПС ГИБДД 127, 8(4112)47-35-69, Департамент дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) 8(4112)508-546, Восточно- Сибирское управление государственного автодорожного надзора: 8(4112)45-00-32.