11.07.2020
13:59
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Якутия

На федеральной дороге «Вилюй» ГИБДД установил комплекс фотовидеофиксации

Одним из перспективных направлений по снижению уровня аварийности, сохранению человеческих жизней является использование средств автоматизированной фиксации административных правонарушений с целью повышения уровня безопасности на дорогах путем принуждения водителей к соблюдению требований Правил дорожного движения. Основной причиной ДТП, является нарушение скоростного режима водителями.

Для предупреждения автоаварий и снижения тяжести последствий, с 11 июля на отрезке  с 30 по 75 километр федеральной дороги «Вилюй» установлен передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима.

Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств! 

Во избежание аварийных ситуаций неукоснительно соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров, а также быть предельно внимательными на дороге!

  

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)
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