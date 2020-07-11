На федеральной дороге «Вилюй» ГИБДД установил комплекс фотовидеофиксации

Одним из перспективных направлений по снижению уровня аварийности, сохранению человеческих жизней является использование средств автоматизированной фиксации административных правонарушений с целью повышения уровня безопасности на дорогах путем принуждения водителей к соблюдению требований Правил дорожного движения. Основной причиной ДТП, является нарушение скоростного режима водителями.

Для предупреждения автоаварий и снижения тяжести последствий, с 11 июля на отрезке с 30 по 75 километр федеральной дороги «Вилюй» установлен передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима.

Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств!

Во избежание аварийных ситуаций неукоснительно соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров, а также быть предельно внимательными на дороге!