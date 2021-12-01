На ФАД «Вилюй» открыты две ледовые переправы

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 01 декабря 2021 г. на трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по ледовым переправам через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск) и на км 807 (с. Кюндядя). Увеличение грузоподъёмности ледовых переправ до 10 тонн запланировано с 10 декабря 2021 г. Открытие ледовой переправы через р. Вилюй на км 956 (с. Устье) запланировано на 02 декабря 2021 г.

Также сообщаем, что 03 декабря планируется открытие ледовой переправы через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма». Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» — 5 января 2022 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.