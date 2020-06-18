На ФАД «Колыма» загорелся большегруз

18 июня в 10:30 в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на 32 км ФАД «Колыма» произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомашины «Тойота Премио», следуя в сторону г. Якутска, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Скания», который ехал с прицепом груженым щебнем. После ДТП произошло возгорание большегруза.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи, выявив у водителя и одного пассажира легковушки различные травмы, увезла в медицинское учреждение. Еще один пассажир «Тойоты» и водитель «Скании» не пострадали.

Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы. Проводится проверка.