18.06.2020
16:46
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Происшествия

На ФАД «Колыма» загорелся большегруз

18 июня в 10:30 в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на 32 км ФАД «Колыма» произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомашины «Тойота Премио», следуя в сторону г. Якутска, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Скания», который ехал с прицепом груженым щебнем. После ДТП произошло возгорание большегруза. 

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи, выявив у водителя и одного пассажира легковушки различные травмы, увезла в медицинское учреждение. Еще один пассажир «Тойоты» и водитель «Скании» не пострадали. 

Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы. Проводится проверка.

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Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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