На Елке главы Якутска наградили отличившихся в учебе и спорте

24 декабря во Дворце детского творчества имени Ф.И. Авдеевой состоялась традиционная новогодняя Елка главы города Якутска Сарданы Авксентьевой. Для детей подготовили красочное представление «Подарок Деда Мороза» с танцевальными номерами, выступлением вокальных студий и популярных исполнителей, поздравлением Деда Мороза и Снегурочки.

Лучшие из лучших из 733 приглашенных учащихся стали стипендиатами главы города за отличную учебу и высокие показатели в международных, российских, региональных олимпиадах и научно-практических конференциях.

«Ребята, только сегодня, рядом с вами, я почувствовала приближающийся праздник. Такая замечательная атмосфера в зале, спасибо, что откликнулись на наше приглашение! Все вы достигли определенных успехов в уходящем году. Каждый из вас сделал что-то для себя, для своей школы, для своего города», — поздравила школьников Сардана Авксентьева.

Глава передала особые поздравления всем учителям, которые очень много вкладывают в своих учеников, поздравления родным и близким детей, пожелания здоровья и особенных успехов в будущем году.

«Пожалуйста, больше читайте, учите языки, находите новых друзей и обязательно мечтайте. Потому что тот, кто не мечтает – ничего не достигает в жизни. Я вам желаю, ребята, чтобы вы всегда достигали того, к чему вы стремитесь, чтобы вы были достойными жителями не только города и страны, но и достойными гражданами мира», — пожелала глава города детям.

Участников елки поздравили танцевально-спортивный клуб «Реверанс», вокальная группа «Rose Gold», вокальный ансамбль школы-студии «Виктория», ансамбль танца «Бриллианты Якутии», певица Дарья Лаврова и ансамбль современной хореографии «Версия», танцевальная студия «Завод» и ансамбль «Тетрис».

В этот день глава столицы вручила именные стипендии 20 лучшим спортсменам, отличникам учебы и активистам образовательных учреждений. Всем участникам городской Елки вручили сладкие призы, праздник завершился танцами и развлекательной программой от молодежно-подросткового центра «Автобус радости».