На Эльгинском угольном месторождении открыли часовню

Чин освящения часовни Покрова Пресвятой Богородицы во временном вахтовом поселке Эльгинского угольного комплекса провел архиепископ Якутский и Ленский РОМАН.

Двери часовни открыты для всех желающих. Прихожане смогут помолиться, поставить свечи во здравие и за упокой. В будущем здесь планируется проведение служб.

«У многих людей бывает душевная потребность помолиться, попросить у Бога защиты, помощи в решении трудных жизненных вопросов. Поэтому мы и приняли решение построить часовню, чтобы у верующих было особое место для духовного общения с Создателем, обретения спокойствия и внутреннего равновесия», – отметила управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк.​

Согласно преданиям, Покров Пресвятой Богородицы выступает символом защиты и покровительства тех, кто обращается к ней с молитвой.

После обряда освящения архиепископ​ Роман посетил с осмотром производственную площадку и вахтовые поселки.