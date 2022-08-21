Православие
На Эльгинском угольном месторождении открыли часовню
Чин освящения часовни Покрова Пресвятой Богородицы во временном вахтовом поселке Эльгинского угольного комплекса провел архиепископ Якутский и Ленский РОМАН.
Двери часовни открыты для всех желающих. Прихожане смогут помолиться, поставить свечи во здравие и за упокой. В будущем здесь планируется проведение служб.
«У многих людей бывает душевная потребность помолиться, попросить у Бога защиты, помощи в решении трудных жизненных вопросов. Поэтому мы и приняли решение построить часовню, чтобы у верующих было особое место для духовного общения с Создателем, обретения спокойствия и внутреннего равновесия», – отметила управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк.
Согласно преданиям, Покров Пресвятой Богородицы выступает символом защиты и покровительства тех, кто обращается к ней с молитвой.
После обряда освящения архиепископ Роман посетил с осмотром производственную площадку и вахтовые поселки.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий