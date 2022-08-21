21.08.2022
12:12
49

Православие

На Эльгинском угольном месторождении открыли часовню

Чин освящения часовни Покрова Пресвятой Богородицы во временном вахтовом поселке Эльгинского угольного комплекса провел архиепископ Якутский и Ленский РОМАН.

Двери часовни открыты для всех желающих. Прихожане смогут помолиться, поставить свечи во здравие и за упокой. В будущем здесь планируется проведение служб.

«У многих людей бывает душевная потребность помолиться, попросить у Бога защиты, помощи в решении трудных жизненных вопросов. Поэтому мы и приняли решение построить часовню, чтобы у верующих было особое место для духовного общения с Создателем, обретения спокойствия и внутреннего равновесия», – отметила управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк.​ 

Согласно преданиям, Покров Пресвятой Богородицы выступает символом защиты и покровительства тех, кто обращается к ней с молитвой. 

После обряда освящения архиепископ​ Роман посетил с осмотром производственную площадку и вахтовые поселки. 

Источник: Пресс-служба УК «Эльга Уголь»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх