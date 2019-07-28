На Еланке пропали дети

По предварительной информации, двое детей пропали с места купания у села Еланка, сообщает МЧС РФ по Якутии.

На место происшествия выехали сотрудники ГИМС и спасатели, говорится в сообщении.

На данный момент подробная информация по данному случаю отсутствует.

По обновленной информации, тело одного из пропавших детей спасатели извлекли из воды, сообщает Главное управление МЧС РФ по Якутии. В момент происшествия дети находились с родителями.

На месте работают сотрудники ГИМС, спасатели, следователь и психолог.

Еланка — село Хангаласского улуса, находится в 150 км от Якутска. Летом сюда часто выбираются на отдых жители республики и приезжие туристы.

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