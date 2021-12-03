На Экспертном совете подведены итоги работы в Ленском бассейне в навигацию 2021 года

1 декабря состоялось 27-е совместное заседание Экспертного совета Ленского бассейна, Правительства Республики Саха (Якутия) и Правительства Иркутской области состоялось в режиме видеоконференции.

В обсуждении итогов навигации 2021 года и основных задач на 2021 год приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Садовников, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области – Ольга Золоторева, руководитель ФБУ «Администрация Ленского бассейна» Андрей Сахаров, генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов, представители ФАМиРТ, Чукотского автономного округа, члены правительства и Государственного Собрания «Ил Тумэн» РС(Я) другие.

В приветственном слове Константин Анисимов поздравил всех участников с окончанием навигации 2021 года и представил отчет о выполнении пунктов протокола предыдущего совещания. Он также отметил значимость для отрасли, регионов и всей страны вопросов, которые обсуждаются и находят с помощью созданного в 2007 году Экспертного совета Ленского бассейна.

По словам Константина Анисимова, несмотря на сложные природные условия в навигацию-2021 полностью выполнен завоз жизнеобеспечивающих грузов в районы Крайнего Севера. Этому способствовала слаженная организация по обеспечению судоходства, работа транспортного флота и взаимодействие с органами исполнительной власти и правительства республики Саха (Якутия).

С докладом о проблемных вопросах, об итогах завоза грузов в навигацию текущего года выступил генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов.

В этом году навигация проходила не только в сложных гидрометеорологических условиях, связанных с ограниченной видимостью в результате лесных пожаров, низких уровней воды, но и отсутствием четкой организации предъявления груза к перевозке со стороны основных грузовладельцев. В текущую навигацию отгрузка каменного угля с шахты Джебарики-Хая осуществлялась не в полном объеме в связи с отсутствием накоплений. Для гарантированного завоза топливно-энергетических ресурсов в Янскую группу улусов впервые была изменена логистика доставки угля с Зырянского угольного разреза. Трудности в ходе навигации также возникли в связи с перебоями в работе Зеленомысского порта. Несмотря на все трудности, пароходством были приняты все возможные меры для выполнения принятых договорных обязательств.

Всего в навигацию 2021 года было задействовано 277 единиц транспортного флота, из них 30 вспомогательного, 247 единиц транзитного флота, в том числе 18 единиц перегрузочной техники.

По предварительным данным в навигацию 2021 года отправлено 1 миллион 550 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, что составило 101 % от планового объема. В том числе отправлено: сухогрузов — 1 миллион 106 тысяч тонн, нефтепродуктов — 444 тысячи тонн. Также перевыполнен план Северного завоза.

В период ограничения транспортного сообщения до открытия ледовых переправ пароходство ежегодно осуществляет перевозку груза с привлечением ледокола. В этом году перевозка грузов в период ледостава началась З ноября и продолжается по сегодняшний день. При плановом сроке завершения ледокольной переправы 30 ноября, по инициативе Правительства Республики Саха (Якутия), в целях перевозки автоцистерн со сжиженным кислородом для нужд здравоохранения республики, перевозка груза с использованием ледокола будет осуществлена до 10 декабря — до даты официального открытия ледовой переправы. Навигация завершена, флот благополучно расставлен в плановых пунктах отстоя для межнавигационного ремонта.

Сергей Ларионов поздравил участников Экспертного совета с окончанием навигации 2021 года и пожелал крепкого здоровья, успехов в следующем году.