На Экспертном совете обсуждены актуальные вопросы предстоящей навигации

21 апреля состоялось совместное заседание Экспертного совета Ленского бассейна по вопросам подготовки внутреннего водного транспорта Ленского бассейна и организации завоза грузов в навигацию 2021 года для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Заседание прошло в режиме видеоконференции. От ПАО «ЛОРП» в работе Экспертного совета приняли участие: генеральный директор Сергей Ларионов, исполнительный директор Сергей Емельянов, директор по экономике и финансам Марина Иванова и заместитель исполнительного директора Максим Барбашев.

Открыли совместное заседание — заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко.

Константин Анисимов отметил, что сегодняшнее заседание Экспертного Совета – 25-ое, начиная с 2007 года совместная работа Совета отмечается положительно.

«На пороге навигация 2021 года и наша главная задача – совместными действиями выполнить госзадания на текущий период, решить вопросы подготовки внутреннего водного транспорта Ленского бассейна и организации завоза грузов», — открыл заседание Константин Олегович.

Андрей Тарасенко, приветствуя участников заседания, отметил важность работы Экспертного совета для Якутии: «Республика Саха (Якутия) имеет водные пути, соединяющие арктическую зону региона, для которого водный транспорт выполняет наиважнейшую задачу обеспечения жизненно-важными грузами Северного завоза».

О гидрометеорологических условиях на территории Ленского бассейна доложили руководители Якутского и Иркутского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По предварительному прогнозу в мае температура воздуха в Ленском бассейне ожидается на 1-3 градуса выше среднегодовых значений. Ледоход начнется на 1-7 дней раньше обычного. В конце третьей декады апреля ледоход прогнозируется в Лены, в среднем течении реки – 1-3 мая, в районе Якутска – 15-16 мая, в районе Сангар – с 19 мая, на северных реках ледоход пройдет в конце мая — начале июня. Неблагоприятный прогноз по реке Яна – ожидается маловодность, на Индигирке напротив – уровни воды будут благоприятными.

На видеоконференции руководство правительства Иркутской области и Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) проинформировали участников заседания об организации завоза грузов в навигацию 2021 года. Председатель Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков отметил, что в текущую навигацию в республику планируется завести порядка 1700 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, в арктическую зону – 330 тысяч тонн грузов.

«В целом по республике в навигацию 2021 года будет задействовано 680 единиц флота, на завершающей стадии выморозочные и судоремонтные работы, всего на навигацию будет привлечено порядка 3,5 тысяч человек. В технической готовности сдано порядка двухсот единиц флота», — сказал на видеоконференции Дмитрий Николаевич.

На заседании выступили руководители ФБУ «Администрация Ленского бассейна», ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», ООО «Верхнеленское речное пароходство», ООО «Алексеевская РЭБ флота», АО «Осетровский речной порт», Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, заострил внимание участников конференции на проблемных вопросах предприятия.

«Несмотря на готовность флота к навигации, до сих пор не выполнены ряд протокольных решений предыдущих экспертных советов, не требующих привлечения дополнительного финансирования, а именно: увеличение сроков сезона плавания судов класса «река-море» в связи с климатическими изменениями в Арктике — открытие навигации на прибрежной трассе Севморпути по фактическому времени очищения ото льда, закрытие 15 октября; открытие района плавания вокруг полуострова Таймыр для судов класса М-СП3.5, позволяющее связать западный и восточный секторы Арктики для бесперевалочного завоза жизнеобеспечивающих грузов; предоставления ПАО «ЛОРП» доступа к системе обеспечения мониторинга КИИС «МоРе», позволяющей кардинально улучшить безопасность плавания и охрану человеческой жизни в бассейнах рек Якутии и на прибрежных участках Северного морского пути», — отметил на заседании Экспертного Совета Сергей Ларионов.

ПАО «ЛОРП» в навигацию 2021 года планирует задействовать 239 единиц транзитного флота, общей грузоподъемностью 357 тыс. тонн и 18 единиц плавучей крановой механизации. На текущий момент в пароходстве завершается подготовка флота к предстоящей навигации. Сдача судов в техническую готовность идет по графику. С учетом сроков открытия навигации и заключенных договоров на перевозку грузов определены даты выхода в рейс судов. Суда укомплектованы экипажами. Портовое хозяйство и перегрузочная техника готова к организации погрузо-разгрузочных работ. Флот Ленского объединенного речного пароходства готов к выполнению всех договорных обязательств по перевозке грузов.

Актуальные вопросы предприятий водного транспорта войдут в протокол заседания Экспертного совета Ленского бассейна по вопросам подготовки внутреннего водного транспорта Ленского бассейна и организации завоза грузов в навигацию 2021 года для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия).