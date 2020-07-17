На известного якутянина возбуждено уголовное дело

SakhaLife.ru.

Прокуратура города Якутска провела проверку соблюдения законодательства о муниципальных унитарных предприятиях.

Установлено, что руководитель муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» осуществлял незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Так, согласно материалам проверки прокуратуры названное должностное лицо при назначении в 2015 году на должность руководителя предприятия являлось учредителем 3 коммерческих организаций. Учредителем данных обществ с 2015 по 2019 годы также являлся его родной сын.

При этом, в указанный период времени с данными коммерческими организациями Якутской пассажирской автотранспортной компанией без согласия и уведомления учредителя Департамента имущественных и земельных отношений ГО «город Якутск» заключены сделки с заинтересованностью на общую сумму свыше 19,5 млн.рублей, руководителю муниципального унитарного предприятия со счетов организаций перечислялись денежные средства.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры столицы Якутии.