На экраны выходят новые приключения Трупака из «Агента Мамбо»

Прошлым летом Sakhalife.ru побывал на съемках приквела самого кассового якутского фильма «Агент Мамбо» — «Агент Мамбо: Трупак» и опубликовал репортаж



И как уже стало известно, данная кинокомедия выходит на большие экраны уже с 15 апреля. Мы связались со вторым режиссёром Владимиром «Боб» ТИМОФЕЕВЫМ и разузнали эксклюзивные подробности про их проект:

— Наш первый «Агент» стал не только самым кассовым якутским фильмом с общим сбором более 15 миллионов рублей, но и получил две награды. Это призы «Чыпчаал» за самый кассовый фильм и Чебоксарского международного кинофестиваля в номинации «Лучший фильм» в конкурсе этнического и регионального кино. Теперь эти награды украшают наш скромный офис. Нашу киноленту зритель принял очень хорошо, появилось много истинных поклонников.

Сейчас мы выложили на Ютубе две версии «Агента» на оригинальном языке и дубляж на русском. Это был очень интересный опыт, ведь практически нет якутских фильмов, которые полностью дублированы, причем голосами самих исполнителей ролей.

Хотелось бы сказать, что мы хотим показать наш фильм зрителям других регионов, стран СНГ, в частности, Киргизии, Казахстана, поэтому разместили его в бесплатный доступ. Что касается основного персонажа, то Трупак — это парень по имени Дьулус, сирота, был участником банды «Мамбосы». Герой очень понравился зрителям по первому фильму, поэтому мы подарили ему свою отдельную киноисторию: Трупак узнает, что у него в городе живёт сестра, едет ее искать и ввязывается в разные приключения.

Наш сценарист и режиссёр Алексей АМБРОСЬЕВ-младший писал роль под вайнера, артиста цирка Альберта НОГОВИЦЫНА. Он идеально исполнил свою роль. В первый фильм мы очень тщательно подбирали актеров, зрителям все они понравились, часть из них мы перенесли и во второй фильм. Например, персонажей в исполнении Виталия ЩУКИНА, Павла ЧЕНЯНОВА. Появились и новые: Аппоса (Илья Попов) — лучший друг главного героя. А какую роль сыграла актриса Саха театра Мария МИХАЛЕВА, вы узнаете из кино, интригу пока оставим (смеется).

Всех жителей и гостей нашей прекрасной республики приглашаем во все кинотеатры на наш фильм «Агент Мамбо: Трупак». Также можете пересмотреть первый на Ютубе — освежить в памяти прежнюю историю. Надеюсь наше детище вам понравится, мы постарались сделать очень мощный и классный фильм. И если вы хоть раз в жизни слушали рэп, то вам определённо стоит сходить!

