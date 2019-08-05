На двух участках трассы «Колыма» временно закрыто движение для всех видов автотранспорта

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 05 августа на участке км 1083+900 федеральной трассы Р-504 «Колыма» (Оймяконский улус, в 130 км от п. Усть-Нера) произошёл сход каменной осыпи общей длиной 200 метров. С 12 ч. 45 мин. (по местному времени) введен временный перерыв движения для всех видов автотранспорта. Для устранения последствий и расчистки проезжей части задействована спецтехника: Бульдозер, погрузчик.

Также в связи с продолжительными проливными дождями и поднятием уровня воды в р. Нехай, на участке капитального ремонта моста произошёл частичный размыв временной объездной дороги. С 14 ч. 30 мин. (по местному времени) на 1562-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма» в Магаданской области.

Дорожники незамедлительно приступили к ликвидации последствий случившегося: выполняется отсыпка земляного полотна, производятся укрепительные работы. Организовано круглосуточное дежурство дорожной техники.