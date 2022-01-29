29.01.2022
17:49
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Культура

На древе мировой поэзии обозначена якутская ветвь

В эти дни в Объединенных Арабских Эмиратах  в рамках выставки   ЭКСПО -2020 вышла мировая поэтическая антология «Word  Poetry Tree».  В эту антологию вошло 405 ведущих поэтов  из 106 стран мира, в том числе номинанты Нобелевской премии в области литературы, директора всемирных фестивалей поэзии, кураторы всемирно известных культурных журналов и платформ, профессоры литературы из  различных университетов. В антологии 1000 страниц. Она презентована 27 января в Дубае  в павильоне ОАЭ. Министр культуры и молодежи ОАЭ Нура аль Кааби сказала, что она поддерживает этот проект, инициативу семьи Аделя Хозама, известного поэта, и поблагодарила всех участников антологии, поэтов разных стран за их вклад. Принимая участие в этой антологии, отметила она, поэты присоединили свои голоса к посланию любви и мира, приняли участие в наведении мостов между культурами.

На презентации присутствовал знаменитый поэт   Адель Хозам и члены его семьи, которые работали над координацией, редактированием и оформлением книги. Антология имеет название  «Мировое древо поэзии» и войдет в историю мировых выставок как первая в своем роде инициатива сбора в антологию произведения корифеев литературы со всех континентов. Адель Хозам сказал, что эта инициатива соответствует теме всемирной выставки «Объединение умов, создание будущего» поскольку поэзия  лежит в основе человеческой мысли и призывает к сближению стран и культур для продвижения идей любви, надежды и мира. Поэзия способна преодолевать границы, простираться далеко и широко. Он подчеркнул, что эта антология только начало, он уже приступил к работе над второй антологией, которая будет представлена на выставке  ЭКСПО- 2025 в городе Осако в Японии.

         В эту уникальную антологию вошло произведение народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой  «Праматерь Азия» в переводе на английский язык.   Наталья Ивановна так прокомментировала  это событие:  «Эту прекрасную новость мне передал известный русский поэт, друг якутской литературы Вадим Терёхин, Его стихи также вошли в эту антологию. Я, конечно же, очень рада! Найти свои стихи в столь солидной компании авторов, в ряду лучших произведений современной мировой поэзии – это  почетно и ответственно! Дружба человеческая – большая сила, но, а дружба поэтов,  как оказалось,  еще сильней… Мы привыкли радоваться победам наших спортсменов, ну а такие удачи и победы,  по сути, прославляющие, возможно и возвышающие  духовность народа, не всегда  замечаются. Ведь  на древе мировой поэзии отмечена якутская ветвь»…

          

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс- служба Союза писателей Якутии
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