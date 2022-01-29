На древе мировой поэзии обозначена якутская ветвь

В эти дни в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках выставки ЭКСПО -2020 вышла мировая поэтическая антология «Word Poetry Tree». В эту антологию вошло 405 ведущих поэтов из 106 стран мира, в том числе номинанты Нобелевской премии в области литературы, директора всемирных фестивалей поэзии, кураторы всемирно известных культурных журналов и платформ, профессоры литературы из различных университетов. В антологии 1000 страниц. Она презентована 27 января в Дубае в павильоне ОАЭ. Министр культуры и молодежи ОАЭ Нура аль Кааби сказала, что она поддерживает этот проект, инициативу семьи Аделя Хозама, известного поэта, и поблагодарила всех участников антологии, поэтов разных стран за их вклад. Принимая участие в этой антологии, отметила она, поэты присоединили свои голоса к посланию любви и мира, приняли участие в наведении мостов между культурами.

На презентации присутствовал знаменитый поэт Адель Хозам и члены его семьи, которые работали над координацией, редактированием и оформлением книги. Антология имеет название «Мировое древо поэзии» и войдет в историю мировых выставок как первая в своем роде инициатива сбора в антологию произведения корифеев литературы со всех континентов. Адель Хозам сказал, что эта инициатива соответствует теме всемирной выставки «Объединение умов, создание будущего» поскольку поэзия лежит в основе человеческой мысли и призывает к сближению стран и культур для продвижения идей любви, надежды и мира. Поэзия способна преодолевать границы, простираться далеко и широко. Он подчеркнул, что эта антология только начало, он уже приступил к работе над второй антологией, которая будет представлена на выставке ЭКСПО- 2025 в городе Осако в Японии.

В эту уникальную антологию вошло произведение народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой «Праматерь Азия» в переводе на английский язык. Наталья Ивановна так прокомментировала это событие: «Эту прекрасную новость мне передал известный русский поэт, друг якутской литературы Вадим Терёхин, Его стихи также вошли в эту антологию. Я, конечно же, очень рада! Найти свои стихи в столь солидной компании авторов, в ряду лучших произведений современной мировой поэзии – это почетно и ответственно! Дружба человеческая – большая сила, но, а дружба поэтов, как оказалось, еще сильней… Мы привыкли радоваться победам наших спортсменов, ну а такие удачи и победы, по сути, прославляющие, возможно и возвышающие духовность народа, не всегда замечаются. Ведь на древе мировой поэзии отмечена якутская ветвь»…