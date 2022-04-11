На досрочных выборах избраны депутаты Верхневилюйского улусного Совета

Досрочные выборы депутатов Улусного (районного) Совета депутатов МР «Верхневилюйский улус (район)» пятого созыва состоялись!

10 апреля 2022 года состоялись досрочные выборы депутатов районного (улусного) Совета депутатов муниципального района «Верхневилюйский улус (район)». Средняя явка избирателей по району составила 49,8 %.

ИКМО «Верхневилюйский улус (район)», на которую возложены полномочия окружных комиссий, подвела предварительные результаты выборов по всем 19 одномандатным избирательным округам:

Верхневилюйский округ № 1 – МИХАЙЛОВА Александра Валерьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Верхневилюйский округ № 2 – ЕГОРОВ Родион Герасимович (КПРФ);

Верхневилюйский округ № 3– БОСИКОВА Алена Константиновна (самовыдвижение);

Верхневилюйский округ № 4 – ТАРАСОВ Иван Николаевич (самовыдвижение);

Верхневилюйский округ № 5 – БОРБУЕВ Спиридон Олегович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Верхневилюйский округ № 6 – МАКСИМОВ Тимур Пантелеймонович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Кэнтикско-Верхневилюйский № 7 – АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович (самовыдвижение);

Едюгейский № 8 – ВАСИЛЬЕВА Варвара Васильевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Едюгейско-Намский № 9 – СОРТОЛОВ Игорь Егорович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Намский № 10 – ПЕТРОВА Сардана Сергеевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Оргетский № 11 – ЧЕНОХОВ Василий Васильевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Оросутско-Балаганнахский № 12 – БЫРДАКАРОВ Афанасий Валерьевич (самовыдвижение);

Тамалаканско – Харбалахский № 13 – РУФОВ Васмар Анастасиевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Хоринский № 14 – НИКОЛАЕВ Николай Николаевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Онхойский № 15 – ХОБУСАРОВ Иннокентий Романович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ);

Далырско-Магасский № 16 – ГАВРИЛЬЕВ Альберт Константинович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Ботулинско-Сургулукский № 17 – АРХИПОВ Никита Деевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Кырыкыйско-Дюллюкюнский № 18 – АН Иван Иванович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Дюллюкюнско-Хомустахский № 19 – ГАВРИЛЬЕВ Дмитрий Макарович (самовыдвижение).

Выборы прошли в обстановке гласности и открытости. На избирательных участках за ходом голосования и подсчетом голосов контроль вели наблюдатели от кандидатов и от избирательных объединений.

Жалоб и заявлений на нарушение избирательного законодательства в избирательные комиссии не поступило.

Таким образом, районный (улусный) Совет депутатов муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» полностью сформирован, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).

Таким образом, партийный окрас нового районного Совета депутатов Верзневилюйского улуса получился следующим:

ЕДИНАЯ РОССИЯ – 12 мандатов;

Самовыдвиженцы – 5 мандатов;

КПРФ – 1 мандат;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 1 мандат.