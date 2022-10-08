На дороге в Чурапчу перевернулся УАЗ Патриот — есть пострадавшие

В Чурапчинском районе зарегистрировано ДТП в результате которого 3 человека получили различные травмы.

Так 7 октября 2022 года, около 5 часов вечера поступило сообщение о том, что на 169 км. ФАД «Колыма» автомашина «УАЗ-316300» слетела с трассы, есть пострадавшие. В ходе проверки сообщения установлено, что около 17 час. вечера на 168 км ФАД «Колыма» водитель 1983 г.р., управляя транспортным средством марки «УАЗ Патриот», двигаясь со стороны п. Нижний Бестях в сторону с.Чурапча, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги последующем опрокидыванием. В результате ДТП 2 пассажира 1984 и 1991 были доставлены в ЦРБ по Чурапчинскому району и госпитализированы с ушибами и переломами. Одна пассажирка 1981 г.р., получила ушибы головы. Назначено амбулаторное лечение. Проведённое медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения.

В связи с выпадением осадков в виде обильного снега и с осложнением погодных условий, в некоторых районах республики, водителям на дорогах следует быть предельно внимательными и осторожными. Рекомендуется выбирать скорость движения, дистанцию и боковой интервал, учитывая дорожные условия. Во время снегопада ухудшается видимость, особенно при движении по трассам и вне населенных пунктов. Обильное выпадение осадков, накаты и гололедица могут стать причиной совершения ДТП. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители, именно они чаще всего попадают в ДТП, так как еще не обладают нужными навыками управления автомобилем.