На дороге Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения сгорели экскаватор и УАЗ

29 февраля 2020 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 февраля 2020 г. в 06.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной даче на шоссе 50 лет Октября в г. Мирный. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через семь минут, дача горела открытым огнем по всей площади, произошло обрушение крыши. В результате пожара огнем повреждены две дачи: одна дача по всей площади — 20 кв.м. и кровля рядом стоящей дачи на площади 5 кв.м., общая площадь пожара — 25 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2020 г. в 13.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в районе дач Фабрики №3 в г. Мирный. Горение мусора на открытой территории на площади 15 кв.м. было ликвидировано в течение тридцати минут. Причина, виновник устанавливается.

28 февраля 2020 г. на пульт «01» поступило заявление о пожаре экскаватора Хитачи, происшедшем 22.02.2020 на 76 км дороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В результате пожара огнем поврежден экскаватор на общей площади 12 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.

28 февраля 2020 г. на пульт «01» поступило заявление о пожаре автомобиля УАЗ 393945, происшедшем 22.02.2020 на 105 км дороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В результате пожара автомобиль поврежден огнем на общей площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.

28 февраля 2020 г. в 22.26 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на улице Утесная в п.Чудбман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади на 70 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!