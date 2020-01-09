На дорогах Якутска продолжают страдать пешеходы

За прошедшие праздничные дни на дорогах Якутска пострадали два пешехода.

Первый наезд на пешехода произошел 2 января около полуночи. Водитель тойоты Камри, 1997 г.р. на перекрестке ул. Дзержинского и Строителей, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину 1978 г.р., идущего по пешеходному переходу.

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Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев пешехода, доставила в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом костей правой голени и ушиб мягких тканей грудной клетки.

Следующий наезд произошел 7 января примерно в 10 часов вечера. Водитель тойоты Суксид, 1995 г.р. двигаясь по улице Жорницкого в сторону улицы Строителей, возле дома №28 совершил наезд на пешехода, девушку 2000 г.р., которая переходила проезжую часть, через нерегулируемый пешеходный переход.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев пешехода доставила в медучреждение, где после медицинского обследования ей был поставлен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого предплечья, назначено амбулаторное лечение.

По обоим фактам дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками полиции будет проведена проверка, по результатам которой виновники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей, приближаясь к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, детским учреждениям, развлекательным комплексам или местам массового скопления людей, не забывать сбавлять скорость. В свою очередь и пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе дороги даже на пешеходном переходе и на разрешающий сигнал светофора. Следует убедиться в том, что переход для вас будет безопасным.