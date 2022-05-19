На дорогах Якутии вышли спецавтомобили

На автодорогах Якутии работают мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В рамках достижения ключевого показателя нацпроекта «БКД», в качестве дополнительных мер по ограничению скоростного режима на автодорогах, с 18 мая в республике вышли на маршруты специальные транспортные средства, оборудованные мобильными камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

За 4 месяца этого года в Якутии произошло 174 аварии (рост на 0,6%), погибли 29 (+190%) и пострадали 230 человек (-9,4). По статистике, одним из наиболее распространенных видов нарушений правил дорожного движения стало превышение скорости при вождении.

«Спецавтомобили действуют на заданных маршрутах в Якутске, патрулируют автодороги федерального значения «Вилюй» и регионального — «Умнас». В планах выставить патрули на ФАД «Колыма» и «Лена», — сообщил начальник отдела сопровождения комплексов фотовидеофиксации Управтодора Якутии Иван Лукин.

По его словам, мобильные камеры фотовидеофиксации способны регистрировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме в обоих направлениях без остановки спецавтомобиля. Работа с мобильных камер ведется на автодорогах «Вилюй» с 7,5 по 187 км и республиканской «Умнас» с 12 по 112 км, а также в Якутске на Объездном шоссе и в мкр. Марха.

«Приобретение республикой мобильных систем направлено, прежде всего, на усиление профилактической работы. Наши автомобили имеют опознавательные знаки. Как правило, мы используем мобильные комплексы в местах концентрации ДТП из-за превышения скоростного режима», — подчеркнул представитель ведомства. Отметим, нацпроект «Безопасные качественные дороги» рассматривает фотовидеофиксацию нарушений Правил дорожного движения одним из эффективных инструментов сокращения уровня аварийности на дорогах страны. Водителям необходимо соблюдать пункт 10.3 Правил дорожного движения: вне населенных пунктов мотоциклам, легковым автомобилям и грузовикам с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн разрешено двигаться со скоростью не более 90 км/ч, другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн разрешено двигаться со скоростью не более 70 км/ч.