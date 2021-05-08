На дорогах Якутии усилили наряды ДПС

Во время второй декады майских праздников сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу по выявлению нетрезвых водителей и пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения.

С 8 по 10 мая на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС, запланированы выставления сотрудников ГИБДД на выездах и въездах в населенные пункты, проведение массовых проверок, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в пьяном состоянии, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе детей, профилактике нарушений ПДД пешеходами и мотоциклистами.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» работают передвижные посты ДПС на базе автомобилей «КАМАЗ».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем в г. Якутске по номерам телефонов: 127, 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.