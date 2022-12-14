14.12.2022
15:02
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Общество

На Донбасс доставили помощь бойцам из Якутии

Новая партия помощи, которую направили якутяне и оперштаб Якутии, доставлена бойцам из республики на линию соприкосновения в ДНР.

«Представители Донецкого территориального опорного пункта республики доставили дополнительную экипировку военнослужащим-якутянам разведывательного подразделения Российской Армии.  Бойцы выражают благодарность якутянам и руководству Якутии», – сообщил представитель Донецкого опорного пункта.

Ранее сообщалось, что территориальные опорные пункты доставят из Якутии военнослужащим периодическую районную печать и новогодние наборы.

Напомним, Якутия развернула в различных регионах страны территориальные опорные пункты для материально-технического снабжения воинов из республики в зоне СВО.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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