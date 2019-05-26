На директора школы напали с ножом: новые подробности

Следствием Отдела МВД России по Усть-Алданскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» в отношении 18-летнего местного жителя.

25 мая около 01:00 в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен 33-летний местный житель с ножевым ранением в область брюшной полости.

Во время следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания.

Выяснилось, что на одной из улиц с. Борогонцы между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил потерпевшего ножом два раза в область брюшной полости. На месте происшествия обнаружен и изъят нож.

На основании ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.