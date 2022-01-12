На депутатских слушаниях в Якутске обсудили поправки в «собачий закон»

Депутаты Якутской городской Думы и народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на слушаниях 11 января в Окружной администрации города Якутска рассмотрели проблемные вопросы, возникшие в связи вступлением в силу федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 декабря 2018 года.

Участники заседания обсудили законодательную инициативу в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) по внесению изменений в данный федеральный закон. В слушаниях приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова, глава города Якутска Евгений Григорьев, руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Петр Петров.

Руководитель Департамента ветеринарии РС (Я) Петр Петров в своем докладе отметил, что с момента вступления в силу федерального закона 498-ФЗ возникли проблемы не только по регулированию численности животных без владельцев, но и по обязательной регистрации домашних животных.

«Как известно, сейчас владельцы регистрируют животных только на добровольной основе. При этом следует отметить, что обязательная регистрация животных была прописана в республиканском законе «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев» от 10 июля 2002 года, но этот закон впоследствии был признан несоответствующим принципам федерального закона 498-ФЗ», — подчеркнул руководитель Департамента ветеринарии.

Было предложено включить регистрацию домашних животных в действующие правила, утвержденные Постановлением Правительства РС (Я) от 1 августа 2014 года. Но постановление получило отрицательное заключение Прокуратуры РС (Я) в связи с противоречием федеральному закону.

«В федеральном законе также отсутствуют методы определения агрессивности собак и подсчета количества безнадзорных животных. Мы ведем работу по их разработке», — отметил Петр Петров.

Кроме того, основной проблемой является отсутствие приюта для безнадзорных животных в столице республики. Пункт передержки по ул. Очиченко, 57 не может разместить всех животных и реализовать все требования федерального закона.

«По закону после отлова, вакцинации и стерилизации животное без владельца возвращается в естественную среду и не может быть повторно принят в ППБЖ. Поэтому необходимо строительство приюта», — сказал Петр Петров.

Руководитель Департамента ветеринарии РС (Я) предложил включить нормы, исключающие свободный выгул с применением штрафных санкций по КоАП РС (Я) в правила благоустройства городского округа. Кроме того, рекомендовал включить всех домашних животных городского округа в модуль национальной системы учета и регистрации животных «Регагро», который действует с сентября 2021 года.

Глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев в выступлении затронул меры по реализации федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 декабря 2018 года. Также он предоставил таблицу финансирования полномочий по регуляции численности безнадзорных животных. Так, в 2020 году на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в городе Якутске из государственного бюджета выделена субвенция в размере 14 млн 727 тысяч рублей, в 2021 году — 27 млн 928 тысяч рублей.

«Финансовая потребность в 2021 году составила 42 миллиона рублей на отлов 4 018 голов. В 2022 году планируется выделение субвенции в размере более 31 миллиона рублей», — сказал глава.

В ответ на предложение руководителя Департамента ветеринарии РС (Я) о строительстве приюта для безнадзорных животных Евгений Григорьев уточнил, что по Земельному кодексу РФ частным приютам нельзя выделять земельные участки безвозмездно. «У нас нет законных оснований передачи земли в частные руки, в том числе благотворительному фонду «Помоги выжить», — констатировал глава города.

По мнению главы городского округа, для повышения ответственности владельцев необходимо ужесточить штрафные санкции за самовыгул домашних животных. Не секрет, что многие безнадзорные животные имеют хозяев, но находятся на свободном выгуле и создают угрозу безопасности горожан.

Евгений Григорьев отметил, что 29 ноября 2021 года, сразу после сигнала о нападении собак на жителей города, был создан оперативный штаб по отлову бродячих собак.

«После первого нападения собак на женщину в районе АГАТУ было дано поручение об отлове собак в данном районе и в целом в Автодорожном округе. Работники пункта передержки безнадзорных животных выловили порядка 70 собак. К работе по профилактике нападения собак на людей подключились ППБЖ и Управа Автодорожного округа», – отметил глава города.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по селу и аграрной политике Андрей Находкин выступил с предложением ввести понятие «гуманное умерщвление (усыпление, эвтаназия)» и утвердить порядок «гуманного умерщвления», а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и исключить пункт «возврат в прежние места обитания».

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова пояснила сроки и варианты внесения изменений в федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Мы включили в заявку на внесение изменений в федеральный закон предложения городского округа «город Якутск». Заявка будет рассмотрена 15 января. Поправки, которые рассмотрят в Государственном Собрании (Ил Тумэн), можем внести в нормы КоАП РФ до 17 февраля», — сказала Галина Данчикова.