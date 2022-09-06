На Дальнем Востоке создается сообщество ресурсных центров поддержки НКО

Накануне ВЭФ во Владивостоке обсудили меры поддержки и развития некоммерческого сектора и общественных проектов на территории Дальнего востока. Спектр тем был обширный — от создания многофункциональной информационной платформы (витрины проектов Дальнего Востока) до конкретных идей организации взаимодействия «ресурсников» с органами власти регионов и грантодателями. Якутию на семинаре-совещании представила гендиректор Единого ресурсного центра Ольга Вешникова.

«Руководители Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив отметили, что нужны качественные профессиональные проекты. Мы должны еще больше повысить проектную культуру, чтобы инициативы от Якутии были конкурентоспособными. В этом направлении предстоит большая системная работа. Одним из путей в решении этого вопроса может стать создание сети муниципальных ресурсных центров. Последнее исследование ЕРЦ показало, что у нас в республике 2400 инициативных сообществ «туелбэ» уже с проектами и идеями. Новые образовательные площадки для подготовки к грантовым конкурсам позволят им переформатироваться в подкованные во всех смыслах НКО», — рассказала она.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов отметил примечательность локальных муниципальных проектов из Якутии. «Сильные и независимые люди, живущие здесь (на Дальнем востоке), любят свою родную землю, и местные НКО лучше всех нас знают, что их благополучателям нужно в первую очередь», — сказал он.

Стоит подчеркнуть, что инициатором организации данного семинара стал Единый ресурсный центр Якутии.

«ЕРЦ Якутии предложил накануне ВЭФ организовать здесь площадку по вопросам НКО. Как раз в то время, когда во Владивостоке соберутся представители власти, бизнес-корпораций, НКО, федеральных фондов. Площадка дала нам понять, в какую сторону развития нужно думать. Как сказал Долгов, НКО – это профессиональное сообщество. Мы все объединены большим стремлением сделать жизнь дальневосточников лучше», — отметила гендиректор АНО ДПО «Развитие» — ресурсного центра Приморья Светлана Баженова.

На семинаре-совещании также обсудили показатели эффективности инфраструктурных НКО, создание цифровой платформы для сборки общественных инициатив, перспективу создания дальневосточного маркетплейса социальных услуг, новые модели поддержки общественных проектов. Рассмотрели вопросы использования федеральных и региональных инструментов (фонды, цифровые платформы, инфраструктурные организации) в развитии третьего сектора и роста гражданской активности в ДФО.

В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, ресурсных центров, фондов, аппарата полпреда Президента в ДФО, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также руководство Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.