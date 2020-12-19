На центральной улице Якутска сбит школьник

18 декабря в 14 часов 10 минут в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП с участием ребенка. На место происшествия немедленно были направлены автопатруль и «03».

По факту предварительно установлено, что 44–летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ипсум», следуя по ул. Курашова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, ученика одной из столичных школ, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев ребенка, доставила его в медучреждение, где ему был поставлен DS: «Ушиб правой стопы», назначено амбулаторное лечение.

Водитель за текущий год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, по проведенному медицинскому освидетельствованию состояние опьянения не установлено. Проводится проверка.

За эту неделю по г. Якутску зарегистрировано 39 дорожно – транспортных происшествий с тремя пострадавшими людьми.

Во избежание подобных случаев Госавтоинспекция предупреждает всех участников дорожного движения быть предельно осторожными на дороге, пешим участникам рекомендуем иметь на одеждах световозвращающие элементы, водителям, соблюдать скоростной режим, чтобы в различных ситуациях успеть остановить автомобиль, в особенности учитывая погодные условия.

Особое обращение к родителям юных участников дорожного движения, провести с детьми разъяснительные беседы по соблюдению ПДД, напомнить им, что это, прежде всего их безопасность. За уходящую неделю это второе ДТП с участием ребенка нарушившего правильный переход проезжей части.

Напомним, что 17 декабря на ул. Пионерской водитель автомашины «Тойота платц» совершил наезд на ребенка. Девочка переходила дорогу в неустановленном месте. В результате она получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.