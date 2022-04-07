На что жаловались руководителям-правоохранителям жители Вилюйского улуса

Первый заместитель прокурора республики Сергей ГУБИН совместно с заместителем министра внутренних дел Республики Саха (Якутия) Владимиром КЛИМОВЫМ и и.о. заместителя руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Иннокентием СИВЦЕВЫМ с выездом в г. Вилюйск Вилюйского района провели совместный личный прием граждан.

В ходе приема граждане сообщили о нарушении их жилищных и земельных прав. Рассмотрены вопросы законности действий по отказу в оформлении инвалидности малолетнему ребенку, действий руководства одного из бюджетных учреждений. Сообщено о фактах бездействия органа административной юрисдикции при возбуждении дела об административном правонарушении, законности действий службы судебных приставов-исполнителей.

Потребовали разъяснения вопросы наличия признаков состава преступления в связи с мошенническими действиями и т.д.

Всего на прием обратилось 9 граждан. Всем им даны исчерпывающие разъяснения правового характера, по поступившим обращениям организованы проверки, восстановление прав граждан поставлено на контроль.